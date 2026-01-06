Redmi Note 15 5G भारत में लॉन्च, कम कीमत में मिलेंगे 108MP कैमरा समेत कई फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क। रेडमी ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपनी नोट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नया Redmi Note 15 5G लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन मिड-रेंज सेगमेंट में उतारा गया है और इसे Redmi Note 14 5G का सक्सेसर बताया जा रहा है।

कंपनी ने इस डिवाइस को पावरफुल परफॉर्मेंस, हाई-रिजॉल्यूशन कैमरा और लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ पेश किया है। खास बात यह है कि फोन में नया Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट दिया गया है, जो पिछले मॉडल के मुकाबले लगभग 30 प्रतिशत बेहतर मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस देने का दावा करता है। इसके साथ ही 108 मेगापिक्सल कैमरा और दमदार बैटरी इसे युवाओं और टेक-सेवी यूजर्स के लिए आकर्षक विकल्प बनाती है।

Redmi Note 15 5G की कीमत और ऑफर्स Redmi Note 15 5G के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये रखी गई है, जबकि 256GB स्टोरेज मॉडल 21,999 रुपये में मिलेगा। कंपनी 2,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट दे रही है।

Axis, ICICI और SBI कार्ड से भुगतान पर कुल 3,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। इसके अलावा बिना अतिरिक्त कीमत के दो महीने का YouTube Premium, तीन महीने का Spotify Premium और छह महीने का Google One एक्सेस भी दिया जा रहा है। दमदार डिस्प्ले और परफॉर्मेंस फोन में 6.77 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है।

यह डिवाइस Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर, 8GB LPDDR4X रैम और 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। सुरक्षा के लिए इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। सॉफ्टवेयर और अपडेट सपोर्ट Redmi Note 15 5G Android 15 आधारित HyperOS 2 पर चलता है। कंपनी चार साल के OS अपडेट और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा कर रही है। जल्द ही Android 16 आधारित HyperOS 3 का OTA अपडेट भी मिलने की बात कही गई है।