    फोन को रोज रीस्टार्ट करने से डिवाइस के परफॉर्मेंस पर पड़ता है फर्क, यहां पढ़ें इसके 5 फायदे

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 21 Jan 2026 03:00:11 PM (IST)Updated Date: Wed, 21 Jan 2026 03:28:05 PM (IST)
    फोन को रोज रीस्टार्ट करने से डिवाइस के परफॉर्मेंस पर पड़ता है फर्क, यहां पढ़ें इसके 5 फायदे
    रोज फोन रीस्टार्ट करने के 5 बड़े फायदे। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. रोज रीस्टार्ट से फोन तेज और स्मूद चलता है।
    2. RAM फ्री होकर ऐप्स तेजी से खुलते हैं।
    3. सिस्टम बग्स और ग्लिच अपने आप ठीक होते हैं।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। आज स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। काम, पढ़ाई, मनोरंजन और सोशल मीडिया सब कुछ इसी छोटे से डिवाइस पर निर्भर है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने फोन को महीनों तक बिना बंद किए इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे उसकी परफॉर्मेंस धीरे-धीरे कम होने लगती है। ऐसे में रोजाना सिर्फ एक बार फोन को रीस्टार्ट करना आपके डिवाइस के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। यह न केवल फोन की स्पीड बढ़ाता है, बल्कि उसकी बैटरी लाइफ और नेटवर्क परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाता है।

    आइए जानते हैं रोज फोन रीस्टार्ट करने के 5 बड़े फायदे...

    RAM हो जाती है क्लीन

    दिनभर कई ऐप्स इस्तेमाल करने से बैकग्राउंड प्रोसेस RAM को भर देते हैं। फोन रीस्टार्ट करने से RAM फ्री हो जाती है, जिससे सिस्टम फिर से फास्ट चलता है। ऐप्स जल्दी ओपन होते हैं और हैंग या लैग की समस्या कम हो जाती है।


    सिस्टम बग्स और ग्लिच होते हैं फिक्स

    लंबे समय तक फोन ऑन रहने से छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर बग्स जमा हो जाते हैं, जैसे नोटिफिकेशन न आना या ऐप फ्रीज होना। रीस्टार्ट करने से सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है और ये समस्याएं अपने आप ठीक हो जाती हैं।

    बैटरी हेल्थ होती है बेहतर

    बैकग्राउंड में चल रहे हिडन प्रोसेस बैटरी को तेजी से ड्रेन करते हैं। रोजाना रीस्टार्ट करने से ये प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं, जिससे बैटरी परफॉर्मेंस स्टेबल रहती है और बैटरी जल्दी खत्म नहीं होती।

    नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन होता है मजबूत

    फोन लंबे समय तक चलने पर नेटवर्क स्लो हो सकता है या कॉल ड्रॉप होने लगती है। रीस्टार्ट करने से फोन नेटवर्क टावर और वाई-फाई से नए सिरे से कनेक्ट होता है, जिससे सिग्नल स्ट्रेंथ और कॉल क्वालिटी बेहतर हो जाती है।

    फोन की लाइफ बढ़ती है

    लगातार ऑन रहने से सिस्टम पर अधिक लोड पड़ता है। रोजाना एक छोटा रीस्टार्ट फोन को डेली रिफ्रेश देता है, जिससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लंबे समय तक बेहतर हालत में रहते हैं और फोन की लाइफ बढ़ती है।

