Galaxy S25 FE: सैमसंग के इस फोन में मिलेगी AMOLED डिस्प्ले और 45W फास्ट चार्जिंग, पढ़ें स्पेसिफिकेशन

टेक्नोलॉजी डेस्क। सितंबर 2025 टेक जगत के लिए बेहद खास साबित होने वाला है। दुनिया की नजरें एप्पल की iPhone 17 सीरीज पर टिकी हैं। इस दौरान सैमसंग ने भी एप्पल को कड़ी देने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि वह 4 सितंबर को अपने Galaxy Unpacked Event में Galaxy S25 FE और Galaxy Tab S11 लॉन्च करेगी।

Galaxy S25 FE के फीचर्स और स्पेसिफिकेश लीक हो गए हैं। हम आपको इस आर्टिकल में इस स्मार्टफोन के बारे में विस्तार से बताएंगे.... Galaxy S25 FE का डिजाइन और कलर ऑप्शंस हाल ही में सामने आए रेंडर्स के मुताबिक Galaxy S25 FE का डिजाइन गैलेक्सी S25 सीरीज से काफी मिलता-जुलता है। फ्लैट डिस्प्ले, फ्लैट साइड्स और वर्टिकल कैमरा लेआउट इसके लुक को प्रीमियम बनाते हैं। फोन ब्लैक, व्हाइट, नेवी वॉयलेट और आइस ब्लू कलर ऑप्शंस में उपलब्ध होगा।