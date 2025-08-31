Galaxy S25 FE: सैमसंग के इस फोन में मिलेगी AMOLED डिस्प्ले और 45W फास्ट चार्जिंग, पढ़ें स्पेसिफिकेशन

टेक्नोलॉजी डेस्क। सितंबर 2025 टेक जगत के लिए बेहद खास साबित होने वाला है। दुनिया की नजरें एप्पल की iPhone 17 सीरीज पर टिकी हैं। इस दौरान सैमसंग ने भी एप्पल को कड़ी देने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि वह 4 सितंबर को अपने Galaxy Unpacked Event में Galaxy S25 FE और Galaxy Tab S11 लॉन्च करेगी।
Galaxy S25 FE के फीचर्स और स्पेसिफिकेश लीक हो गए हैं। हम आपको इस आर्टिकल में इस स्मार्टफोन के बारे में विस्तार से बताएंगे....
हाल ही में सामने आए रेंडर्स के मुताबिक Galaxy S25 FE का डिजाइन गैलेक्सी S25 सीरीज से काफी मिलता-जुलता है। फ्लैट डिस्प्ले, फ्लैट साइड्स और वर्टिकल कैमरा लेआउट इसके लुक को प्रीमियम बनाते हैं। फोन ब्लैक, व्हाइट, नेवी वॉयलेट और आइस ब्लू कलर ऑप्शंस में उपलब्ध होगा।
लीक्स के अनुसार इसमें Exynos 2400 चिपसेट, 8GB RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलेगा। कैमरा सेटअप में 50MP प्राइमरी, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 8MP टेलीफोटो लेंस (3x ज़ूम) शामिल होंगे। फ्रंट में 12MP सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है।
फोन में 6.7-इंच AMOLED 2X डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 4900mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही IP68 रेटिंग और Gorilla Glass Victus प्रोटेक्शन इसकी मजबूती बढ़ाते हैं।
भारत में Galaxy S24 FE की शुरुआती कीमत 59,999 रुपये थी। ऐसे में उम्मीद है कि Galaxy S25 FE भी इसी प्राइस रेंज में लॉन्च होगा और फ्लैगशिप रेंज से नीचे रहकर ग्राहकों को प्रीमियम फीचर्स उपलब्ध कराएगा।