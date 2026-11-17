टेक्नोलॉजी डेस्क। स्मार्टफोन बाजार में सैमसंग एक बार फिर बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी आने वाले समय में अपनी फ्लैगशिप Galaxy S सीरीज, मिड-रेंज Galaxy A और M सीरीज के तहत कुल 7 नए स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। खास बात यह है कि Galaxy S27 और Galaxy S27 Plus को भारत के BIS सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर भी देखा गया है, जिससे देश में इनकी जल्द एंट्री के संकेत मिल रहे हैं।

प्रीमियम फ्लैगशिप सीरीज (Galaxy S27 Lineup) Samsung Galaxy S27: इस बेस मॉडल में 6.3 इंच का 144Hz AMOLED डिस्प्ले, Exynos 2700 या Snapdragon प्रोसेसर, 50MP ट्रिपल कैमरा और 4,400mAh बैटरी मिल सकती है। इसकी संभावित कीमत 81,999 रुपये से शुरू हो सकती है। Samsung Galaxy S27 Plus: इसमें 6.7 इंच का 120Hz AMOLED डिस्प्ले, 50MP OIS कैमरा और 45W चार्जिंग के साथ 4,900mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है। इसकी शुरुआती कीमत 1,09,999 रुपये के आसपास रह सकती है। Samsung Galaxy S27 Pro: पहली बार पेश होने वाले इस नए मॉडल में 6.5 इंच का प्राइवेसी डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 6 चिपसेट, 200MP प्राइमरी कैमरा और 5,200mAh की बैटरी दी जा सकती है। Samsung Galaxy S27 Ultra: सीरीज के सबसे प्रीमियम फोन में 6.9 इंच का 2K AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर, 200MP कैमरा, S Pen सपोर्ट और 60W चार्जिंग के साथ 5,700mAh बैटरी मिल सकती है। इसकी शुरुआती कीमत 1,49,990 रुपये तक हो सकती है।