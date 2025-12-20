PM मोदी के कान में दिखा 'स्पेशल' गैजेट, ओमान यात्रा की ये तस्वीरें वायरल, जानिए क्या है ये खास तकनीक

टेक्नोलॉजी डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया ओमान यात्रा के दौरान एक खास गैजेट ने लोगों का ध्यान खींचा। स्वागत कार्यक्रम और उच्चस्तरीय बैठकों के दौरान पीएम मोदी के बाएं कान में लगा एक छोटा सा डिवाइस नजर आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। कई लोग जानना चाहते थे कि यह डिवाइस क्या है और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा है।

क्या है यह गैजेट? पीएम मोदी के कान में दिखा यह डिवाइस कोई साधारण ईयरफोन या फैशन एक्सेसरी नहीं, बल्कि एक एडवांस रियल-टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस है। इस तरह की तकनीक का उपयोग अंतरराष्ट्रीय और कूटनीतिक बैठकों में किया जाता है, जहां अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले नेता बातचीत करते हैं। यह डिवाइस सामने वाले की बात को तुरंत सुनकर उसे दूसरी भाषा में बदल देता है, जिससे संवाद आसान और स्पष्ट हो जाता है।