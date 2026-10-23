नवरात्रि में Tata Motors की बंपर बिक्री! बेचीं 50,000 से ज्यादा गाड़ियां, Nexon और Punch का जलवा

ऑटो डेस्क। इस नवरात्रि टाटा मोटर्स ने 50,000 से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री की पुष्टि की है, इस आंकड़े में दशहरा के दिन बेची गई 10,000 यूनिट्स भी शामिल हैं। टाटा ने दिवाली की मांग को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने की भी बात कही है।

नेक्सन और पंच टाटा के दो सबसे लोकप्रिय मॉडल नेक्सन और पंच की बिक्री सबसे ज्यादा हुई है। इन दोनों मॉडलों ने अकेले सितंबर महीने में 20,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री की थी। भारी मांग के चलते टाटा कुछ मॉडलों पर वेटिंग पीरियड लगभग एक महीने तक बढ़ा सकता है। कंपनी ने प्रोडक्शन बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने का भी आश्वासन दिया है।