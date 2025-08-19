टेस्ला ने चीन में लॉन्च किया छह सीटर Model Y L, 750km की मिलेगी रेंज; देखें फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता Tesla ने भारतीय बाजार में अपनी आधिकारिक एंट्री 15 जुलाई 2025 को मुंबई में पहला शोरूम खोलकर की थी। इसके बाद कंपनी ने दिल्ली में दूसरा शोरूम लॉन्च किया और अब जल्द ही गुरुग्राम में तीसरा शोरूम शुरू करने की योजना बना रही है।

भारत में टेस्ला का सबसे लोकप्रिय मॉडल Model Y ऑल-इलेक्ट्रिक SUV है। इसी बीच कंपनी ने चीन में इस कार का छह-सीटर वेरिएंट Model Y L पेश कर बाजार में हलचल बढ़ा दी है।

Tesla Model Y L की कीमत और खासियतें

टेस्ला ने चीन में Model Y L की कीमत 3,39,000 युआन (लगभग 41.17 लाख रुपये, एक्स-शोरूम) से शुरू की है। यह मॉडल पारंपरिक पांच-सीटर वेरिएंट की तुलना में 179mm लंबा, 44mm ऊंचा और 150mm ज्यादा व्हीलबेस वाला है।

इसमें कंपनी ने अधिक जगह और नई तकनीकें दी हैं। Model Y L की क्लेम्ड रेंज 751 किलोमीटर तक है। कंपनी ने इसे घरेलू कार निर्माताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए लॉन्च किया है।

डिजाइन और फीचर्स में बड़ा बदलाव

Tesla Model Y L को डिजाइन और इंटीरियर में कई बड़े अपडेट मिले हैं। इसमें नया रूफलाइन डिज़ाइन, डायनामिक रियर स्पॉइलर, बड़ा 16-इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले और अपग्रेडेड वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है।

इसके अलावा, इसमें अपग्रेडेड ऑडियो सिस्टम और दूसरी पंक्ति में अलग टचस्क्रीन भी दी गई है। यह मॉडल 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार केवल 4.5 सेकंड में पकड़ लेता है।

भारत में Tesla Model Y

भारतीय बाजार में टेस्ला वर्तमान में Model Y के दो वेरिएंट पेश कर रही है। दोनों ही वेरिएंट्स में 62.5 kWh बैटरी पैक है। स्टैंडर्ड रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट की कीमत 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जबकि लॉन्ग-रेंज रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है। स्टैंडर्ड वेरिएंट की रेंज 500 किमी और लॉन्ग-रेंज वेरिएंट की रेंज 622 किमी तक बताई गई है।