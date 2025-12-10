मेरी खबरें
    Realme 16 Pro सीरीज जल्द लॉन्च, मिलेगा शानदार कैमरा और दमदार बैटरी

    Realme जल्द ही Realme 16 Pro और 16 Pro+ स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। इन फोनों में 144Hz OLED डिस्प्ले, 200MP कैमरा, 7000mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग मिलने की उम्मीद है। दोनों डिवाइस Android 16 पर आधारित Realme UI 7 के साथ आएंगे।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 02:47:20 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 02:47:20 PM (IST)
    Realme 16 Pro सीरीज जल्द लॉन्च, मिलेगा शानदार कैमरा और दमदार बैटरी
    Realme अपने नए हैंडसेट Realme 16 Pro सीरीज को जल्द करने वाला है लॉन्च। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. 200MP कैमरा और 50MP फ्रंट कैमरा की उम्मीद
    2. 144Hz 1.5K OLED डिस्प्ले होगा शामिल
    3. 7000mAh बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

    टेक्नोलॉजी डेस्क। चीनी स्मार्टफोन ब्रांड Realme अपने नए हैंडसेट Realme 16 Pro सीरीज को बहुत जल्द पेश करने जा रहा है। कंपनी ने आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी करते हुए लॉन्च की पुष्टि कर दी है। हालांकि, फिलहाल सटीक तारीख का खुलासा नहीं किया गया है।

    इस सीरीज के तहत Realme 16 Pro और Realme 16 Pro+ दो मॉडल लॉन्च हो सकते हैं। यह सीरीज Realme 15 Pro 5G का सक्सेसर मानी जा रही है, जिसके फीचर्स पहले ही कई सर्टिफिकेशन साइट्स पर सामने आ चुके हैं।


    कैसा होगा डिजाइन और डिस्प्ले?

    • टीजर में सामने आया है कि Realme 16 Pro सीरीज को स्लिम प्रोफाइल, गोल्डन-टोन फ्रेम और उभरे हुए कैमरा मॉड्यूल के साथ पेश किया जाएगा। मॉडल नंबर RMX5121 वाला फोन Realme 16 Pro माना जा रहा है। इसमें फ्लैट-फ्रंट डिजाइन और ऊपरी-बाएं कोने में स्क्वायर कैमरा आइलैंड मिलेगा।

    • डिस्प्ले की बात करें तो फोन में 6.78-इंच 1.5K OLED स्क्रीन मिलने के आसार हैं, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो गेमिंग और स्मूद यूजर एक्सपीरियंस के लिए काफी बेहतर माना जा रहा है।

    कैमरा और परफॉर्मेंस

    • Realme 16 Pro में 200MP प्राइमरी रियर कैमरा और 50MP फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है। फोन Android 16 आधारित Realme UI 7 पर चलेगा और इसमें 2.5GHz प्रोसेसर, 12GB RAM और 512GB स्टोरेज मिलने की संभावना है।

    • यह हैंडसेट इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तथा IR ब्लास्टर के साथ आएगा। फोन की मोटाई लगभग 7.75mm और वजन 192 ग्राम होने की उम्मीद है।

    बैटरी और चार्जिंग

    इस डिवाइस में 7,000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इतनी बड़ी बैटरी इसे लंबा बैकअप देने वाला स्मार्टफोन बना सकती है।

    Realme 16 Pro+ में क्या खास होगा?

    Pro मॉडल ही नहीं, बल्कि Realme 16 Pro+ में भी लगभग इसी तरह के फीचर्स जारी रहने की संभावना है। यह स्मार्टफोन Realme 14 Pro+ 5G का अपग्रेडेड वर्जन होगा, जिसे कंपनी ने जनवरी में लॉन्च किया था। उम्मीद की जा रही है कि Realme 16 Pro+ और भी बेहतर कैमरा प्रोसेसिंग और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आएगा।

