    Live Apple Event: iPhone लवर्स का खत्म होने वाला है इंतजार, बस कुछ देर आईफोन 17 लाइनअप होगी लॉन्च

    LIVE Apple iPhone 17 Launch 2025: एप्पल का मेगा इवेंट शुरू हो हुआ है। iPhone 17 कुछ ही देर में लॉन्च होगा। नए iPhone मॉडल के साथ कंपनी Apple Watch के तीन मॉडल और AirPods Pro 3 को भी लॉन्च करेगी। चलिए जानें लेटेस्ट अपडेट

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 10:41:10 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 11:26:24 PM (IST)
    iPhone लवर्स का खत्म हुआ इंतजार।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। Apple का Awe Dropping इवेंट शुरू हो गया है। इस इवेंट में कंपनी लेटेस्ट iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max डिवाइस को लॉन्च करेगा। इसके साथ ही कंपनी नए मॉडल iPhone 17 Air से भी पर्दा उठाएगा, जो Plus मॉडल को रिप्लेस करेगा।

    Apple Watch 11 series लॉन्च

    ऐपल ने नई 5जी वॉच को पेश किया है। Apple Watch 11 अपने यूजर को उसके हाइपरटेंशन के बारे में बताएगी यानी ब्‍लड प्रेशर की जांच करेगी। यह भी बताएगी कि वह कितनी अच्‍छी नींद लेता है। यह 2X स्क्रैच रसिस्टेंस है। अभी मौजूद वॉच में 18 घंटे का बैकअप मिलता था, लेकिन अब 24 घंटे का बैटरी बैकअप मिलने का दावा कंपनी ने किया है।

    ऑलवेज ऑन ड‍िस्‍प्‍ले के साथ लॉन्‍च

    Apple Watch SE 3 में पहली बार ऑलवेज ऑन डिस्‍प्‍ले दिया जाएगा। जेस्चर सपोर्ट मिलेगा। फॉल ड‍िटेक्‍शन भी मिलेगा यानी अगर आप गिरने पर नहीं उठ रहे तो वॉच इमरजेंसी को बुला लेगी। यह फास्‍ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। 15 म‍िनट में 8 घंटे की चार्जिंग म‍िल जाएगी। इसमें भी 5जी सपोर्ट द‍िया जा रहा है।

    टिम कुक के कीनोट से शुरू हुआ ऐपल इवेंट

    टिम कुक के कीनोट के साथ ऐपल इवेंट की शुरुआत हो गई है। टिम कुक ने कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है। हम बहुत सारे अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले एयरपॉड्स को लॉन्‍च किया जा रहा है।

    Apple Airpods Pro 3 सबसे पहले पेश

    Airpods Pro 3 को एक्‍ट‍िव नॉइस कैंसि‍लेशन के साथ लाया गया है। कंपनी फोम वाली एयरटिप्‍स ले आई है। एयरफ्लो की मदद से बेस को बढ़ाया गया है। ये दिखने में पिछले एयरपॉड्स के जैसे ही हैं।

    Apple Airpods Pro 3 में लाइव ट्रांसलेशन की सुविधा मिलेगी। अपने कानों में लगाने के बाद आप सामने वाले की भाषा को समझ पाएंगे। यह लाइव ट्रांसलेशन का करेगा ऐपल इंटेलिजेंस की मदद से। सिर्फ शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करेगा। फ्रेज को समझ कर उसे ट्रांसलेट करेगा।

    iPhone 17 पांच कलर ऑप्शन में हुआ लॉन्च

    iPhone 17 को बड़ी डिस्प्ले और पांच कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। अब डिस्प्ले की साइज 6.3 इंच होगी, पहले यह 6.1 इंच थी।

    iPhone 17 प्रमुख फीचर्स

    iPhone 17 में बड़ी 120 Hz रिफ्रेश रेट वाली प्रो-मोशन डिस्प्ले दी है। इसके साथ ही कंपनी ने आईफोन 16 के मुकाबले बड़ी डिस्प्ले दी है। इस फोन में 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दिया है। इसके साथ ही सेल्फी के लिए नया 24 मेगापिक्सल का है। यह अब तक का एपल का सबसे बड़ा सेल्फी कैमरा सेंसर है।

    iOS 26 का स्टेबल अपडेट 15 सितंबर को होगा रिलीज

    iOS 26 को पहली बार जून में WWDC में पेश किया गया था। तब से, आगामी सॉफ्टवेयर अपडेट बीटा टेस्टिंग में है। तीन महीने के बीटा टेस्टिंग के बाद, Apple लगभग सभी यूजर्स के लिए iOS 26 जारी करने के लिए तैयार है। iOS 26 आधिकारिक तौर पर सोमवार, 15 सितंबर को रिलीज किया जाएगा।

