Live Apple Event: iPhone लवर्स का खत्म होने वाला है इंतजार, बस कुछ देर आईफोन 17 लाइनअप होगी लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क। Apple का Awe Dropping इवेंट शुरू हो गया है। इस इवेंट में कंपनी लेटेस्ट iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max डिवाइस को लॉन्च करेगा। इसके साथ ही कंपनी नए मॉडल iPhone 17 Air से भी पर्दा उठाएगा, जो Plus मॉडल को रिप्लेस करेगा।

Apple Watch 11 series लॉन्च ऐपल ने नई 5जी वॉच को पेश किया है। Apple Watch 11 अपने यूजर को उसके हाइपरटेंशन के बारे में बताएगी यानी ब्‍लड प्रेशर की जांच करेगी। यह भी बताएगी कि वह कितनी अच्‍छी नींद लेता है। यह 2X स्क्रैच रसिस्टेंस है। अभी मौजूद वॉच में 18 घंटे का बैकअप मिलता था, लेकिन अब 24 घंटे का बैटरी बैकअप मिलने का दावा कंपनी ने किया है।

ऑलवेज ऑन ड‍िस्‍प्‍ले के साथ लॉन्‍च Apple Watch SE 3 में पहली बार ऑलवेज ऑन डिस्‍प्‍ले दिया जाएगा। जेस्चर सपोर्ट मिलेगा। फॉल ड‍िटेक्‍शन भी मिलेगा यानी अगर आप गिरने पर नहीं उठ रहे तो वॉच इमरजेंसी को बुला लेगी। यह फास्‍ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। 15 म‍िनट में 8 घंटे की चार्जिंग म‍िल जाएगी। इसमें भी 5जी सपोर्ट द‍िया जा रहा है। टिम कुक के कीनोट से शुरू हुआ ऐपल इवेंट टिम कुक के कीनोट के साथ ऐपल इवेंट की शुरुआत हो गई है। टिम कुक ने कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है। हम बहुत सारे अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले एयरपॉड्स को लॉन्‍च किया जा रहा है। Apple Airpods Pro 3 सबसे पहले पेश Airpods Pro 3 को एक्‍ट‍िव नॉइस कैंसि‍लेशन के साथ लाया गया है। कंपनी फोम वाली एयरटिप्‍स ले आई है। एयरफ्लो की मदद से बेस को बढ़ाया गया है। ये दिखने में पिछले एयरपॉड्स के जैसे ही हैं। Apple Airpods Pro 3 में लाइव ट्रांसलेशन की सुविधा मिलेगी। अपने कानों में लगाने के बाद आप सामने वाले की भाषा को समझ पाएंगे। यह लाइव ट्रांसलेशन का करेगा ऐपल इंटेलिजेंस की मदद से। सिर्फ शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करेगा। फ्रेज को समझ कर उसे ट्रांसलेट करेगा।