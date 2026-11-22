टेक्नोलॉजी डेस्क। दिनभर फोन पर आने वाले प्रमोशनल कॉल और अनजान नंबरों से मिलने वाले मैसेज कई बार जरूरी काम के बीच बड़ी परेशानी बन जाते हैं। कई बार AI की मदद से होने वाले फ्रॉड के मामले भी सामने आते हैं, जिनमें स्कैमर्स SMS और वॉयस कॉल के जरिए लोगों को निशाना बनाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि फोन पर आने वाले अनचाहे कमर्शियल कॉल और मैसेज पर समय रहते रोक लगाई जाए। आज हम आपको बता रहे हैं कि Jio, Airtel, Vi और BSNL पर फर्जी कॉल और SMS को कैसे ब्लॉक करें।

1909 पर SMS और कॉल से एक्टिवेट करें DND Jio, Airtel, Vi और BSNL यूजर्स TRAI की DND (Do Not Disturb) सर्विस की मदद से अनचाहे कमर्शियल कॉल और SMS को कम कर सकते हैं। इसके लिए अपने फोन के मैसेजिंग ऐप में जाकर 1909 नंबर पर START 0 लिखकर SMS भेजना होगा। यूजर्स इसी नंबर पर कॉल करके IVR के निर्देशों का पालन भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद इस सर्विस को शुरू होने में अधिकतम 24 घंटे लग सकते हैं, हालांकि इससे सभी अनजान नंबरों के कॉल और SMS पूरी तरह ब्लॉक नहीं होते हैं।