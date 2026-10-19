इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में बड़ा उलटफेर! टीवीएस आईक्यूब ने छीना नंबर-1 का ताज, देखें टॉप-10 सेलिंग स्कूटरों की लिस्ट

ऑटो डेस्क। सितंबर 2026 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 67.49% की बढ़ोतरी हुई है। इस महीने कुल 1,86,692 ई-स्कूटर बिके हैं, जबकि पिछले साल इसी महीने 1,11,463 यूनिट्स बिकी थीं।

इस महीने बाजार में सबसे बड़ा उलटफेर TVS iQube ने किया है। TVS iQube ने मशहूर Bajaj Chetak को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 का ताज पहन लिया है।

जानिए टॉप-10 लिस्ट

सितंबर 2026 में भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में टीवीएस आईक्यूब (TVS iQube) ने 45,320 यूनिट्स की बिक्री के साथ पहला स्थान हासिल किया है।

इसके ठीक पीछे बजाज चेतक (Bajaj Chetak) 42,394 यूनिट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा है।

तीसरे स्थान पर हीरो विडा (Hero Vida) ने जगह बनाई है, जिसकी कुल 28,862 यूनिट्स बिकी हैं।

एथर ब्रांड के मॉडल्स की बात करें तो एथर रिज्टा (Ather Rizta) 19,813 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथे पायदान पर रहा है,

जबकि टीवीएस ऑर्बिटर (TVS Orbiter) 17,027 यूनिट्स बेचकर पांचवें स्थान पर रहा है।

एंपीयर मैग्नस (Ampere Magnus) ने 10,532 यूनिट्स के साथ छठा स्थान पाया है।

एथर 450 (Ather 450) 6,168 यूनिट्स की बिक्री के साथ सातवें नंबर पर है, जिसके तुरंत बाद रिवर इंडी (River Indie) 6,057 यूनिट्स के साथ आठवें स्थान पर आता है।

एथर कोनार्क (Ather Konarc) 4,140 यूनिट्स बेचकर नौवें पायदान पर रहा है।

एंपीयर रियो (Ampere Reo) 2,047 यूनिट्स की बिक्री के साथ टॉप-10 की लिस्ट में दसवें स्थान पर है।

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