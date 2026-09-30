TVS, बजाज, हीरो ने मार ली बाजी, Ola रह गया पीछे! मार्केट में किसका कितना दबदबा?

ऑटो डेस्क। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में अपना दबदबा बनाई हुई है। सितंबर महीने में टीवीएस, बजाज ऑटो और हीरो की खूब बिक्री देखने को मिली है। सितंबर के शुरुआती 28 दिनों में इन तीनों कंपनी की ई-स्कूटर बिक्री लगभग 61.8 पर्सेंट के हिस्सेदारी अपने नाम कर ली।

वाहन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में टीवीएस 26.4 पर्सेंट मार्केट शेयर के साथ सबसे आगे बनी हुई है। इसके बाद बजाज ऑटो 23.6 पर्सेंट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर अपनी पकड़ मजबूत किए हुए है। हीरो विडा ने भी 11.7 पर्सेंट की हिस्सेदारी हासिल की है। गाड़ियों की संख्या गाड़ियों की संख्या देखें तो सितंबर में टीवीएस ने 49,677 गाड़ी और बजाज ने 44,480 स्कूटर्स बेचे हैं।

जबकि, एथर ने 27,690 और हीरो विडा ने 22,109 गाड़ियों की बिक्री की है।

इसके अलावा बाकी छोटी कंपनियों ने मिलकर 32,000 से ज्यादा गाड़ियां बेचीं है। सितंबर में भारतीय ईवी मार्केट में अच्छी तेजी देखी गई है। 28 दिनों में ही पूरे देश में 1.88 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर रजिस्टर हो चुके हैं। ये पूरे अगस्त महीने की कुल बिक्री 1.83 लाख से भी ज्यादा है।