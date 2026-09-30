TVS, बजाज, हीरो ने मार ली बाजी, Ola रह गया पीछे! मार्केट में किसका कितना दबदबा?

ऑटो डेस्क। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में अपना दबदबा बनाई हुई है। सितंबर महीने में टीवीएस, बजाज ऑटो और हीरो की खूब बिक्री देखने को मिली है। सितंबर के शुरुआती 28 दिनों में इन तीनों कंपनी की ई-स्कूटर बिक्री लगभग 61.8 पर्सेंट के हिस्सेदारी अपने नाम कर ली।
वाहन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में टीवीएस 26.4 पर्सेंट मार्केट शेयर के साथ सबसे आगे बनी हुई है।
इसके बाद बजाज ऑटो 23.6 पर्सेंट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर अपनी पकड़ मजबूत किए हुए है। हीरो विडा ने भी 11.7 पर्सेंट की हिस्सेदारी हासिल की है।
सितंबर में भारतीय ईवी मार्केट में अच्छी तेजी देखी गई है। 28 दिनों में ही पूरे देश में 1.88 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर रजिस्टर हो चुके हैं। ये पूरे अगस्त महीने की कुल बिक्री 1.83 लाख से भी ज्यादा है।
एथर ने भी हाल ही में 99,000 रुपये की शुरुआती कीमत में अपना नया मॉडल 'कोनार्क' उतारा है, जिसका असर अक्टूबर के आंकड़ों में दिखाई देगा।
ओला की बिक्री में भारी गिरावट
मार्केट में सबसे आगे रहने वाली ओला इलेक्ट्रिक सितंबर के शुरुआती 28 दिनों में काफी धीमी नजर आ रही है। ओला का मार्केट शेयर घटकर सिर्फ 6.4 पर्सेंट पर आ गया है। इससे पहले अगस्त में ये 7.6 पर्सेंट और जुलाई में 6.9 पर्सेंट पर था। पूरे सितंबर महीने में केवल 11,984 गाड़ियां ही बिकी है।