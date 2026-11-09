रास्तों और गड्ढों की नो टेंशन! गांव और पथरीली सड़कों के लिए बेस्ट हैं ये 5 किफायती SUV

ऑटो डेस्क। भारत में आज भी एक बड़ी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, जहां की सड़कों की हालत शहरों जैसी चिकनी और पक्की नहीं होती। कहीं धूल भरे कच्चे रास्ते मिलते हैं, तो कहीं गहरे गड्ढे और बारिश का जमा पानी ड्राइविंग को बेहद चुनौतीपूर्ण बना देता है। ऐसे कठिन रास्तों पर सामान्य हैचबैक या सेडान कारें अक्सर नीचे से टकराने लगती हैं। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मजबूत बॉडी, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और दमदार परफॉर्मेंस वाली एसयूवी (SUV) सबसे सही साबित होती है। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 सबसे मजबूत और किफायती एसयूवी के फीचर्स, माइलेज, ग्राउंड क्लीयरेंस और कीमतों के बारे में।

गांव और पथरीली सड़कों के लिए 5 सबसे बेहतरीन और सस्ती SUV Tata Punch 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली यह माइक्रो एसयूवी गांव के टूटे रास्तों के लिए एकदम सटीक है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 187 mm है। यह पेट्रोल में 18 से 20 किमी प्रति लीटर और सीएनजी पर 26.99 किमी प्रति किग्रा का शानदार माइलेज देती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.75 लाख रुपये से लेकर 10.77 लाख रुपये तक है।

Hyundai Exter आधुनिक फीचर्स, बेहतर सस्पेंशन और 185 mm ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आने वाली यह एसयूवी गांव और कस्बों के लिए बेहतरीन पसंद है। इसका पेट्रोल मॉडल 19.4 किमी प्रति लीटर और सीएनजी वेरिएंट 27.1 किमी प्रति किग्रा का माइलेज निकालता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.81 लाख रुपये से शुरू होकर 9.65 लाख रुपये तक जाती है। Mahindra Bolero भारत के ग्रामीण इलाकों की असली पहचान और रफ-एंड-टफ इस्तेमाल का दूसरा नाम बोलेरो है। मेटल बॉडी, रियर-व्हील ड्राइव और 180 mm ग्राउंड क्लीयरेंस इसे सबसे दुर्गम रास्तों पर भी आसानी से निकाल लेते हैं। इसका डीजल इंजन 16 से 16.5 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.49 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये के बीच है।