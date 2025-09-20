Top 5 Most Expensive Bikes: इन बाइक्स कीमत में खरीद लेंगे आलीशान बंगला, स्पीड सुनकर उड़ जाएंगे होश

टेक्नोलॉजी डेस्क: दुनिया की सबसे महंगी बाइक्स (Top 5 Most Expensive Bikes) सिर्फ तेज रफ्तार देने वाली मशीनें नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और तकनीकी कमाल का बेजोड़ नमूना हैं। इनकी कीमत करोड़ों रुपये तक जाती है, और इन्हें खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। यहां हम आपको ऐसी 5 सुपरबाइक्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत और फीचर्स सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।

5. Ducati Superleggera V4 Ducati की इस सुपरबाइक की कीमत करीब USD 1,12,000 (लगभग ₹98.5 लाख) है। इसमें 998cc का V4 इंजन दिया गया है, जो 224 PS की पावर और रेसिंग किट के साथ 234 PS तक पावर जनरेट करता है। इसकी टॉप स्पीड 299 किमी/घंटा है। सुरक्षा फीचर्स में कॉर्नरिंग ABS EVO, डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल और इंजन ब्रेक कंट्रोल शामिल हैं।

4. Arc Vector Arc Vector की कीमत करीब GBP 1,10,000 (लगभग ₹1.31 करोड़) है। यह इलेक्ट्रिक सुपरबाइक है जिसमें 16.8 kWh की बैटरी, कार्बन फाइबर मोनोकॉक चेसिस और खास राइडर गियर मिलता है। यह 3.1 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज करीब 270 मील है और इसमें 40 मिनट का फास्ट चार्जिंग समय लगता है। 3. Combat Motors Wraith Combat Motors Wraith की कीमत करीब USD 1,55,000 (लगभग ₹1.36 करोड़) है। यह लिमिटेड एडिशन बाइक है, जिसकी केवल 21 यूनिट बनाई गई हैं। इसमें 2,163cc का V-twin इंजन है जो 110.5 PS की पावर और 195 Nm का टॉर्क देता है। इसका एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्युमीनियम मोनोकॉक फ्रेम, अनोखा ट्रांसपेरेंट फ्यूल टैंक और कार्बन फाइबर व्हील्स इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं।