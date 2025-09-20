Top 5 Most Expensive Bikes: इन बाइक्स कीमत में खरीद लेंगे आलीशान बंगला, स्पीड सुनकर उड़ जाएंगे होश

टेक्नोलॉजी डेस्क: दुनिया की सबसे महंगी बाइक्स (Top 5 Most Expensive Bikes) सिर्फ तेज रफ्तार देने वाली मशीनें नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और तकनीकी कमाल का बेजोड़ नमूना हैं। इनकी कीमत करोड़ों रुपये तक जाती है, और इन्हें खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। यहां हम आपको ऐसी 5 सुपरबाइक्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत और फीचर्स सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।
Ducati की इस सुपरबाइक की कीमत करीब USD 1,12,000 (लगभग ₹98.5 लाख) है। इसमें 998cc का V4 इंजन दिया गया है, जो 224 PS की पावर और रेसिंग किट के साथ 234 PS तक पावर जनरेट करता है। इसकी टॉप स्पीड 299 किमी/घंटा है। सुरक्षा फीचर्स में कॉर्नरिंग ABS EVO, डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल और इंजन ब्रेक कंट्रोल शामिल हैं।
Arc Vector की कीमत करीब GBP 1,10,000 (लगभग ₹1.31 करोड़) है। यह इलेक्ट्रिक सुपरबाइक है जिसमें 16.8 kWh की बैटरी, कार्बन फाइबर मोनोकॉक चेसिस और खास राइडर गियर मिलता है। यह 3.1 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज करीब 270 मील है और इसमें 40 मिनट का फास्ट चार्जिंग समय लगता है।
Combat Motors Wraith की कीमत करीब USD 1,55,000 (लगभग ₹1.36 करोड़) है। यह लिमिटेड एडिशन बाइक है, जिसकी केवल 21 यूनिट बनाई गई हैं। इसमें 2,163cc का V-twin इंजन है जो 110.5 PS की पावर और 195 Nm का टॉर्क देता है। इसका एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्युमीनियम मोनोकॉक फ्रेम, अनोखा ट्रांसपेरेंट फ्यूल टैंक और कार्बन फाइबर व्हील्स इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं।
2. AMB 001 Pro– Aston Martin and Brough Superior
इस सुपरबाइक की कीमत करीब USD 1,83,895 (लगभग ₹1.61 करोड़) है। इसे Aston Martin और Brough Superior ने मिलकर बनाया है। इसमें 997cc V-twin इंजन है जो 225 hp की पावर देता है। इसमें हाई-परफॉर्मेंस फोर्क, 6-स्पीड गियरबॉक्स और हाइड्रॉलिक स्लिपर क्लच दिए गए हैं। यह सुपरबाइक पावर और स्टाइल दोनों का बेहतरीन मेल है।
दुनिया की सबसे महंगी बाइक का खिताब MTT 420RR Turbine Superbike को जाता है। इसकी कीमत करीब USD 2,75,000 (लगभग ₹2.42 करोड़) है। इसमें Rolls Royce Allison 250-C20B गैस टर्बाइन इंजन लगा है, जो 420 PS की पावर और 678 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी टॉप स्पीड 439 किमी/घंटा है। इसमें कार्बन फाइबर मटेरियल और कैमरा-आधारित रियर-व्यू सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है।
ये सुपरबाइक्स सिर्फ अमीरों का शौक नहीं, बल्कि तकनीक और इंजीनियरिंग की मिसाल भी हैं। इनकी कीमत सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा, क्योंकि ये केवल बाइक्स नहीं बल्कि लग्ज़री और स्पीड का कॉम्बिनेशन हैं।
