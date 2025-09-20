मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Top 5 Most Expensive Bikes: इन बाइक्स कीमत में खरीद लेंगे आलीशान बंगला, स्पीड सुनकर उड़ जाएंगे होश

    Top 5 Most Expensive Bikes: अगर आप मोटरसाइकिलों के शौकीन हैं और तेज रफ्तार का जुनून रखते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। दुनिया की कुछ सुपरबाइक्स इतनी महंगी हैं कि उनकी कीमत में कोई शख्स दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों में आलीशान घर खरीद सकता है। आइए जानते हैं दुनिया की 5 सबसे महंगी बाइक्स और उनकी खूबियों के बारे में-

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 03:00:09 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 03:00:09 PM (IST)
    Top 5 Most Expensive Bikes: इन बाइक्स कीमत में खरीद लेंगे आलीशान बंगला, स्पीड सुनकर उड़ जाएंगे होश
    ये हैं दुनिया की 5 सबसे महंगी बाइक्स

    HighLights

    1. दुनिया की 5 सबसे महंगी मोटरसाइकिलों की लिस्ट
    2. Aston Martin और Brough Superior की बाइक
    3. Ducati Superleggera V4 के फीचर्स और कीमत

    टेक्नोलॉजी डेस्क: दुनिया की सबसे महंगी बाइक्स (Top 5 Most Expensive Bikes) सिर्फ तेज रफ्तार देने वाली मशीनें नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और तकनीकी कमाल का बेजोड़ नमूना हैं। इनकी कीमत करोड़ों रुपये तक जाती है, और इन्हें खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। यहां हम आपको ऐसी 5 सुपरबाइक्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत और फीचर्स सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।

    5. Ducati Superleggera V4

    naidunia_image

    Ducati की इस सुपरबाइक की कीमत करीब USD 1,12,000 (लगभग ₹98.5 लाख) है। इसमें 998cc का V4 इंजन दिया गया है, जो 224 PS की पावर और रेसिंग किट के साथ 234 PS तक पावर जनरेट करता है। इसकी टॉप स्पीड 299 किमी/घंटा है। सुरक्षा फीचर्स में कॉर्नरिंग ABS EVO, डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल और इंजन ब्रेक कंट्रोल शामिल हैं।

    4. Arc Vector

    naidunia_image

    Arc Vector की कीमत करीब GBP 1,10,000 (लगभग ₹1.31 करोड़) है। यह इलेक्ट्रिक सुपरबाइक है जिसमें 16.8 kWh की बैटरी, कार्बन फाइबर मोनोकॉक चेसिस और खास राइडर गियर मिलता है। यह 3.1 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज करीब 270 मील है और इसमें 40 मिनट का फास्ट चार्जिंग समय लगता है।

    3. Combat Motors Wraith

    naidunia_image

    Combat Motors Wraith की कीमत करीब USD 1,55,000 (लगभग ₹1.36 करोड़) है। यह लिमिटेड एडिशन बाइक है, जिसकी केवल 21 यूनिट बनाई गई हैं। इसमें 2,163cc का V-twin इंजन है जो 110.5 PS की पावर और 195 Nm का टॉर्क देता है। इसका एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्युमीनियम मोनोकॉक फ्रेम, अनोखा ट्रांसपेरेंट फ्यूल टैंक और कार्बन फाइबर व्हील्स इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं।

    2. AMB 001 Pro– Aston Martin and Brough Superior

    naidunia_image

    इस सुपरबाइक की कीमत करीब USD 1,83,895 (लगभग ₹1.61 करोड़) है। इसे Aston Martin और Brough Superior ने मिलकर बनाया है। इसमें 997cc V-twin इंजन है जो 225 hp की पावर देता है। इसमें हाई-परफॉर्मेंस फोर्क, 6-स्पीड गियरबॉक्स और हाइड्रॉलिक स्लिपर क्लच दिए गए हैं। यह सुपरबाइक पावर और स्टाइल दोनों का बेहतरीन मेल है।

    1. MTT 420RR Turbine Superbike

    naidunia_image

    दुनिया की सबसे महंगी बाइक का खिताब MTT 420RR Turbine Superbike को जाता है। इसकी कीमत करीब USD 2,75,000 (लगभग ₹2.42 करोड़) है। इसमें Rolls Royce Allison 250-C20B गैस टर्बाइन इंजन लगा है, जो 420 PS की पावर और 678 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी टॉप स्पीड 439 किमी/घंटा है। इसमें कार्बन फाइबर मटेरियल और कैमरा-आधारित रियर-व्यू सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है।

    ये सुपरबाइक्स सिर्फ अमीरों का शौक नहीं, बल्कि तकनीक और इंजीनियरिंग की मिसाल भी हैं। इनकी कीमत सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा, क्योंकि ये केवल बाइक्स नहीं बल्कि लग्ज़री और स्पीड का कॉम्बिनेशन हैं।

    यह भी पढ़ें- Jio का सबसे सस्ता प्लान: सिर्फ ₹448 के रिचार्ज में पाएं 84 दिन वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और भी बहुत कुछ

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.