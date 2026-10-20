₹2,000 से भी कम में पाएं प्रीमियम स्मार्टवॉच, Amazon Sale में बोट, नॉइज और फास्ट्रैक पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, देखें लिस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क। फेस्टिंव सीजन के मौके पर Amazon Great Indian Festival Sale 2026 में हर सामान पर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अगर आप अपने लिए या अपने किसी करीबी के लिए नई स्मार्टवॉच खरीदने का सोच रहे हैं तो यह अच्छा मौका है।

Fire-Boltt Brillia

Fire-Boltt Brillia को ई-कॉमर्स साइट पर ₹1,799 में लिस्ट किया गया है।

Fire-Boltt Brillia वॉच में 2.02 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है।

यह वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ SpO2 और हार्ट रेट मॉनिटर करती है।

इस वॉच में 120+ स्पोर्ट्स मोड्स के साथ वॉयस असिस्टेंट की सुविधा मिलती है।

boAt Ultima Ember 2

boAt Ultima Ember 2 अमेजन पर ₹1,899 में उपलब्ध है। सेल के दौरान कूपन ऑफर के जरिए 11% बचत कर सकते हैं आप, जिसके बाद प्रभावी कीमत ₹1,690 हो जाएगी।

इसमें AOD सपोर्ट के साथ 1.96 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसमें 1000 निट्स तक ब्राइटनेस मिलती है।

Noise Twist Go

Noise Twist Go एक राउंड डायल स्मार्टवॉच है जो ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट करती है। इसमें 1.39 इंच की डिस्प्ले दी गई है, जिसके साथ 100+ वॉच फेस मिलते हैं। अमेजन पर इसकी कीमत ₹1,799 है। यह वॉच IP68 रेटिंग के साथ स्लीप ट्रैकिंग और 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग का सपोर्ट करती है। इसमें 100+ स्पोर्ट्स मोड्स मिलते हैं।