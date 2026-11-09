कम बजट में चाहिए 5G स्पीड और 7,000mAh बैटरी? 15 हजार से कम में बेस्ट हैं ये 6 धांसू स्मार्टफोन

टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आपका बजट सीमित है और आप रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक फीचर-पैक स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो अब महंगे फोन्स पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। भारतीय बाजार में 10 से 15 हजार रुपये के दायरे में ऐसे कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें 5G कनेक्टिविटी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 7,000mAh तक की जंबो बैटरी मिलती है। आइए जानते हैं इस बजट में आने वाले 6 सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन्स के फीचर्स और कीमतें।

15 हजार से कम बजट वाले 6 बेस्ट स्मार्टफोन्स 1. Ai+ Pulse 2 FE: 8,999 रुपये की शुरुआती कीमत वाले इस फोन में 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, MediaTek Helio G81 प्रोसेसर, 6.67 इंच स्क्रीन, 50MP मुख्य कैमरा और 5,000mAh की बैटरी मिलती है। 2. Vivo Y19s Pro: 9,990 रुपये के बजट में यह फोन 6,000mAh की बड़ी बैटरी और 44W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। इसमें 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, Unisoc T612 चिपसेट, 6.68 इंच 90Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा दिया गया है।