इस दिवाली 5 लाख रुपये से कम में घर लाएं ये 3 शानदार ऑटोमैटिक कारें, देखें लिस्ट

ऑटो डेस्क। अगर आप इस दिवाली एक नई ऑटोमैटिक कार घर लाने की सोच रहे हैं, तो 5 लाख से कम में बाजार में कई शानदार विकल्प मौजूद हैं, जिन्हें आप खरीद सकते हैं।

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो भारत की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कारों में से एक है।

इसकी कीमत सिर्फ 4.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

एस-प्रेसो में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 68 पीएस की पावर और 89 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है।

इसे 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है और कंपनी का दावा है कि इसका एएमटी वेरिएंट 25.30 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है।

रेनो क्विड

रेनो क्विड एंट्री-लेवल हैचबैक सेगमेंट में एक एसयूवी कार जैसा दमदार लुक लेकर आती है।

क्विड ऑटोमैटिक की एक्स-शोरूम कीमत 4.90 लाख रुपये से शुरू होती है।

इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 68 पीएस की पावर और 92 एनएम का टॉर्क देता है।

इसमें वेरिएंट के हिसाब से 8-इंच टचस्क्रीन सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है।

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड ओआरवीएम (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर) और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

मारुति सुजुकी ऑल्टो के10

मारुति ऑल्टो के10 की कीमत 4.97 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसमें एस-प्रेसो वाला ही 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन (68 पीएस) लगा है।

कंपनी इसके एएमटी वेरिएंट के लिए 24.90 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज का दावा करती है।

ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में 7-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम मिलता है, जो एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ आता है।

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