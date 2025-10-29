TRAI और DoT का बड़ा फैसला, करोड़ों मोबाइल यूजर्स को होगा सीधा फायदा; थर्ड-पार्टी ऐप के बिना मिलेगी ये सुविधा

टेक्नोलॉजी डेस्क: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) ने मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है: अब कॉल आने पर सिर्फ नंबर ही नहीं, कॉल करने वाले का नाम भी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा। यह सुविधा Calling Name Presentation (CNAP) के नाम से जानी जाएगी और इसमें वही नाम दिखेगा जो संबंधित व्यक्ति ने अपने मोबाइल नंबर के लिए KYC में दर्ज करवाया हुआ है।

सरकार ने इस सुविधा को डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय रखने का फैसला किया है, ताकि उपयोगकर्ताओं को अलग से कोई सेटिंग बदलने की आवश्यकता न पड़े। साथ ही यह भी व्यवस्था रही कि यदि कोई उपयोगकर्ता चाहें तो वे इस सेवा को बंद करवा सकेंगे। इससे धोखाधड़ी और स्पैम कॉल का मुकाबला करने में मदद मिलने की उम्मीद है और थर्ड-पार्टी कॉलर-आईडी ऐप्स पर निर्भरता कम होगी।

यह कदम अचानक नहीं आया है। फरवरी 2024 में TRAI ने CNAP सेवा के प्रस्ताव को रखा था। उस प्रारूप में पिछले विचारों के अनुसार यह फीचर केवल उन्हीं ग्राहकों तक पहुंचेगा जो इसकी मांग करेंगे, परंतु DoT ने TRAI को सुझाव दिया कि इसे सभी उपयोगकर्ताओं के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अंततः TRAI ने DoT की सलाह को स्वीकार कर लिया और दोनों विभाग इस नई व्यवस्था पर सहमत हो गए। #TRAI has issued its response to DoT’s back-reference on the proposal to display the caller’s name on phone screens—even if the number isn’t saved. This feature, called Calling Name Presentation (#CNAP), aims to improve caller ID. Read more: https://t.co/n1fNpdAzCz#DigitalIndia pic.twitter.com/y8HGGTbkTD — TRAI (@TRAI) October 28, 2025 इससे पहले पिछले वर्ष मुंबई व हरियाणा सर्किल में इस सेवा का ट्रायल किया गया था, जिससे तकनीकी व्यवहार्यता और उपयोग-प्रतिक्रिया का परीक्षण हो सका। ट्रायल के परिणामों व सलाहों के बाद ही यह निर्णय अंतिम रूप में लिया गया है। इससे मोबाइल उपयोगकर्ताओं को मिलने वाला लाभ व्यापक होगा क्योंकि कॉलर-नेम की जानकारी मिलने पर अनजान या संदिग्ध कॉल्स की पहचान सहज हो जाएगी।