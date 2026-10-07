Lost Aadhaar Card: खो गया है आधार कार्ड? घर बैठे ऐसे ऑर्डर करें, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आपका आधार कार्ड गुम हो जाए तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप घर बैठे नया आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं।

UIDAI के अनुसार इसकी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आप ₹75 का शुल्क देकर PVC आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। पॉलिविनाइल क्लोराइड कार्ड्स को PVC कार्ड के नाम से जाना जाता है, जो एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है, जिस पर आधार कार्ड की जानकारियों को प्रिंट किया जाता है।