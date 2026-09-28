विराट कोहली, रोहित शर्मा से लेकर आकाश अंबानी तक यूज करते है ये फोन, जानिए क्या क्या है फीचर्स और कितनी है कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क। कल मैच में विराट कोहली अपने स्मार्टफोन से किसी को कॉल करते नजर आ रहे थे। इसमें ही उनके फोन को स्पॅाट किया गया। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा भी पिछले महीनों में इसी हैंडसेट का इस्तेमाल करते हुए स्पॉट हुए थे। ICC महिला क्र‍िकेट व‍िश्‍वकप के फाइनल मुकाबले में बिजनेस टायकून आकाश अंबानी को 'आईफोन एयर' से मैच के वीड‍ियो बनाते हुए देखा गया था। इससे पता चलता है कि वो भी सेम फोन का यूज करते है।

Apple iPhone Air में ऐसा क्या है खास Apple का इस प्रीमियम स्मार्टफोन में 6.5-इंच की LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दी गई है, जो स्क्रॉलिंग को मक्खन जैसा बनाने के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10 और डॉल्बी विजन को सपोर्ट करती है। तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखे, इसके लिए इसमें 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ये स्मार्टफोन Apple A19 Pro (3nm) चिपसेट पर काम करता है, जिसे 12GB रैम और 256GB, 512GB व 1TB स्टोरेज के ऑप्शन के साथ जोड़ा गया है।