Vivo ने Vivo Pad 5e किया लॉन्च, यूजर्स को मिलेगी पावरफुल फीचर्स और शानदार डिस्प्ले

टेक्नोलॉजी डेस्क। वीवो ने चीन में अपने नए टैबलेट Vivo Pad 5e को लॉन्च किया है। यह टैबलेट कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स जैसे Vivo X300, X300 Pro, Vivo Watch GT 2 और TWS 5 के साथ पेश किया गया। यह टैबलेट खासतौर पर प्रोडक्टिविटी और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए डिजाइन किया है, जो परफॉर्मेंस और सुविधा का बेहतरीन संतुलन देता है।

कीमत

Vivo Pad 5e की शुरुआती कीमत 1,999 युआन (लगभग 25,000 रुपये) रखी गई है, जो 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। इसके अन्य वेरिएंट में शामिल हैं:

8GB + 256GB – 2,299 युआन (लगभग 29,000 रुपये)

12GB + 256GB – 2,599 युआन (लगभग 32,000 रुपये)

16GB + 512GB – 2,999 युआन (लगभग 37,000 रुपये)

‘Soft Light Edition’ भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत 2,199 युआन से शुरू होती है। टैबलेट की बिक्री 17 अक्टूबर से वीवो की चीन वेबसाइट पर शुरू होगी। यह ब्लू, ब्लैक और पर्पल रंगों में मिलेगा।

स्पेसिफिकेशन और फीचर्स