Vivo ने Vivo Pad 5e किया लॉन्च, यूजर्स को मिलेगी पावरफुल फीचर्स और शानदार डिस्प्ले
वीवो ने चीन में Vivo Pad 5e लॉन्च किया है, जो प्रोडक्टिविटी और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट, 12.1 इंच 2.8K डिस्प्ले और 10,000mAh बैटरी के साथ आता है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 25,000 रुपये रखी गई है।
Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 02:22:44 PM (IST)
Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 02:22:44 PM (IST)
नया टैबलेट Vivo Pad 5e को लॉन्च। (फोटो- सोशल मीडिया)
HighLights
- कीमत शुरू 1,999 युआन (लगभग 25,000 रुपये)।
- 12.1 इंच 2.8K डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट।
- Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर और 16GB RAM।
टेक्नोलॉजी डेस्क। वीवो ने चीन में अपने नए टैबलेट Vivo Pad 5e को लॉन्च किया है। यह टैबलेट कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स जैसे Vivo X300, X300 Pro, Vivo Watch GT 2 और TWS 5 के साथ पेश किया गया। यह टैबलेट खासतौर पर प्रोडक्टिविटी और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए डिजाइन किया है, जो परफॉर्मेंस और सुविधा का बेहतरीन संतुलन देता है।
कीमत
Vivo Pad 5e की शुरुआती कीमत 1,999 युआन (लगभग 25,000 रुपये) रखी गई है, जो 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। इसके अन्य वेरिएंट में शामिल हैं:
- 8GB + 256GB – 2,299 युआन (लगभग 29,000 रुपये)
- 12GB + 256GB – 2,599 युआन (लगभग 32,000 रुपये)
- 16GB + 512GB – 2,999 युआन (लगभग 37,000 रुपये)
‘Soft Light Edition’ भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत 2,199 युआन से शुरू होती है। टैबलेट की बिक्री 17 अक्टूबर से वीवो की चीन वेबसाइट पर शुरू होगी। यह ब्लू, ब्लैक और पर्पल रंगों में मिलेगा।
स्पेसिफिकेशन और फीचर्स
- Vivo Pad 5e में 12.1 इंच की 2.8K डिस्प्ले दी गई है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट है। यह टैबलेट Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट से लैस है और इसमें 16GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज मिलती है।
- ऑडियो के लिए इसमें चार स्पीकर सेटअप, और AI फीचर्स जैसे AI ट्रांसक्रिप्शन, सर्कल टू सर्च, और AI PPT असिस्टेंट शामिल हैं।
- कैमरे की बात करें तो इसमें 8MP रियर कैमरा और 5MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। टैबलेट में 10,000mAh की बैटरी है, जो 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।
- कुल मिलाकर, Vivo Pad 5e अपने बड़े डिस्प्ले, दमदार परफॉर्मेंस और AI टूल्स के साथ 2025 के टैबलेट मार्केट में एक ऑल-राउंड परफॉर्मेंस डिवाइस साबित हो सकता है।