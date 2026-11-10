बिना सीन किए पढ़ लें पूरा मैसेज! WhatsApp के नए फीचर में नहीं दिखेगा Read Receipt

टेक्नोलॉजी डेस्क। जब भी हम किसी को WhatsApp पर मैसेज करते हैं, वो सीन करता है तो ब्लू टिक लग जाता है, इसके बाद रिप्लाई करता है। अगर ब्लू टिक होने के बाद कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, मतलब वो इग्नोर कर रहा है।

व्हाट्सएप के इसी ब्लू टिक फीचर को लेकर अब काम हो रहा है, जिसके तहत अब यूजर्स बिना सामने वाले को पता चले उसके मैसेज पढ़ सकेंगे। इसका मतलब आप किसी का भी चैट खोलकर मैसेज देख पाएंगे और सामने वाले को ब्लू टिक दिखाई भी नहीं देगा।

Android Authority के अनुसार, WhatsApp के Android बीटा वर्जन 2.26.44.12 के कोड में इस नए फीचर के संकेत मिले हैं। जिसके तहत यूजर को चैट लिस्ट में किसी भी बातचीत पर कुछ देर तक दबाकर रखना होगा। ऐसा करने पर स्क्रीन पर एक छोटी विंडो खुलेगी, जिसमें उस चैट के नए मैसेज दिखाई देंगे। इस विंडो के नीचे एक नया मेन्यू भी नजर आएगा। इस तरह मैसेज देखने पर सामने वाले को रीड रिसीट नहीं मिलेगी, यानी मैसेज पढ़ने के बाद भी चैट भेजने वाले को ब्लू टिक नहीं दिखाई देगा।

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इस फीचर में यूजर्स को पुराने मैसेज देखने की सुविधा भी मिलेगी, इसके लिए वे प्रीव्यू विंडो में ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर सकेंगे।

WhatsApp का ये फीचर फिलहाल तैयार किया जा रहा है, अभी इसे आम बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट नहीं किया गया है और न ही कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी दी है।