टेक्नोलॉजी डेस्क। वॉट्सएप यूजर्स के लिए एक बेहद काम का अपडेट सामने आया है। कंपनी ने आखिरकार मैसेज शेड्यूल (Message Schedule) करने का नया फीचर रोलआउट कर दिया है। इस फीचर की मदद से अब यूजर अपना मैसेज पहले से लिखकर यह तय कर सकेंगे कि वह किस दिन और किस समय सामने वाले को भेजा जाए।

यह नई सुविधा प्राइवेट चैट और ग्रुप चैट दोनों में काम करेगी। इसके जरिए यूजर कम से कम 10 मिनट से लेकर अधिकतम 14 दिन आगे तक की तारीख के लिए कोई भी मैसेज शेड्यूल कर सकेंगे। खास बात यह है कि यह फीचर सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि फोटो और वीडियो भेजने के लिए भी काम करेगा। फिलहाल कंपनी ने इस सुविधा को चुनिंदा यूजर्स के लिए जारी किया है।