WhatsApp ने जारी किए लाइव फोटो, एआई चैट थीम और कई नए फीचर्स

व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड और आईओएस के लिए फीचर्स का एक नया संस्करण जारी किया है, जिसमें लगभग कहीं भी फोटो साझा करने की क्षमता, अधिक चैट कार्यक्षमता और आपके संदेशों पर बने रहने का तरीका शामिल है। नवीनतम अपडेट में लाइव फोटो और मोशन फोटो अब समर्थित हैं, साथ ही एआई कार्यक्षमता भी है जिससे आप अपनी तस्वीरों को नए स्टिकर पैक के साथ अनुकूलित कर सकते हैं जिन्हें आप अपने चेहरे या कहीं भी लगा सकते हैं। दस्तावेज़ स्कैनिंग भी अब केवल आईओएस तक सीमित नहीं है, और समूह चैट फ़ंक्शन खोजने का एक आसान तरीका है।
सबसे रोमांचक बदलावों में से एक यह है कि अब आप आईओएस पर लाइव फोटो और एंड्रॉइड पर मोशन फोटो भेज और प्राप्त कर सकते हैं। जब आप एक लाइव फोटो या बर्स्ट शॉट लेते हैं, तो इस प्रकार के लाइव वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं जो कैप्चर के समय से पहले और बाद में कई सेकंड दिखाते हैं। तस्वीरों के साथ, तस्वीरें जीवंत लगती हैं और अब आपके पास एक अधिक गतिशील तरीका है जिससे कोई भी क्षणों को साझा कर सकता है।
व्हाट्सएप ने मेटा एआई-सक्षम अनुकूलन की भी घोषणा की है। उपयोगकर्ता अब यह कर सकते हैं:
- एआई में संकेत टाइप करके कस्टम चैट थीम बनाएं।
- मेटा एआई के साथ अपनी वीडियो कॉल के लिए पृष्ठभूमि बनाएं।
- चैट में तस्वीरें और वीडियो लेते समय एआई-संचालित पृष्ठभूमि का उपयोग करें।
यह सुविधा अभी केवल कई देशों में उपलब्ध है, लेकिन यह अंग्रेजी और अरबी, फ्रेंच, जर्मन, इंडोनेशियाई, ब्राजीलियाई पुर्तगाली हाल ही में बजाए गए इतिहास सेटिंग्स लॉग आउट सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है। आपने शायद देखा होगा कि इनमें से कुछ पात्र अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं।
व्हाट्सएप चैट को जीवंत बनाने के लिए अधिक स्टिकर पैक जारी कर रहा है। निम्नलिखित को अब डाउनलोड और उपयोग किया जा सकता है:
- निडर पक्षी
- स्कूल के दिन
- छुट्टी
समूह चर्चाओं को खोजना आसान है। समूह के वास्तविक नाम को याद करने के बजाय, उपयोगकर्ता एक संपर्क टाइप कर सकते हैं जो समूह से जुड़ा है। व्हाट्सएप तब उन सभी समूहों को प्रदर्शित करेगा जिनमें दोनों उपयोगकर्ता हैं।
एक और उपयोगी नई सुविधा एंड्रॉइड पर दस्तावेज़ स्कैनिंग है। अब तक एक आईओएस-एक्सक्लूसिव सुविधा, यह उपयोगकर्ता को सीधे ऐप के अंदर से दस्तावेज़ों को स्कैन, क्रॉप, सेव और साझा करने की अनुमति देती है।
दोनों अपडेट एआई-संचालित वैयक्तिकरण और कार्यात्मक उपयोगिताओं के क्रॉसओवर के लिए व्हाट्सएप की महत्वाकांक्षाओं पर जोर देते हैं। समृद्ध मीडिया साझाकरण, सरल खोज और उत्पादकता सुविधाओं के साथ, प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप से बढ़कर बन गया है।
लिंक्डइन के अनुसार, ये सुविधाएँ धीरे-धीरे एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए जारी की जा रही हैं, जो अगले कुछ हफ्तों में अपडेट को अधिक व्यापक रूप से पेश करेगा।