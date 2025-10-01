WhatsApp ने जारी किए लाइव फोटो, एआई चैट थीम और कई नए फीचर्स

व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड और आईओएस के लिए फीचर्स का एक नया संस्करण जारी किया है, जिसमें लगभग कहीं भी फोटो साझा करने की क्षमता, अधिक चैट कार्यक्षमता और आपके संदेशों पर बने रहने का तरीका शामिल है। नवीनतम अपडेट में लाइव फोटो और मोशन फोटो अब समर्थित हैं, साथ ही एआई कार्यक्षमता भी है जिससे आप अपनी तस्वीरों को नए स्टिकर पैक के साथ अनुकूलित कर सकते हैं जिन्हें आप अपने चेहरे या कहीं भी लगा सकते हैं। दस्तावेज़ स्कैनिंग भी अब केवल आईओएस तक सीमित नहीं है, और समूह चैट फ़ंक्शन खोजने का एक आसान तरीका है।

लाइव फोटो और मोशन फोटो साझा करें सबसे रोमांचक बदलावों में से एक यह है कि अब आप आईओएस पर लाइव फोटो और एंड्रॉइड पर मोशन फोटो भेज और प्राप्त कर सकते हैं। जब आप एक लाइव फोटो या बर्स्ट शॉट लेते हैं, तो इस प्रकार के लाइव वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं जो कैप्चर के समय से पहले और बाद में कई सेकंड दिखाते हैं। तस्वीरों के साथ, तस्वीरें जीवंत लगती हैं और अब आपके पास एक अधिक गतिशील तरीका है जिससे कोई भी क्षणों को साझा कर सकता है। एआई-संचालित चैट थीम और कॉल पृष्ठभूमि व्हाट्सएप ने मेटा एआई-सक्षम अनुकूलन की भी घोषणा की है। उपयोगकर्ता अब यह कर सकते हैं: - एआई में संकेत टाइप करके कस्टम चैट थीम बनाएं। - मेटा एआई के साथ अपनी वीडियो कॉल के लिए पृष्ठभूमि बनाएं। - चैट में तस्वीरें और वीडियो लेते समय एआई-संचालित पृष्ठभूमि का उपयोग करें। यह सुविधा अभी केवल कई देशों में उपलब्ध है, लेकिन यह अंग्रेजी और अरबी, फ्रेंच, जर्मन, इंडोनेशियाई, ब्राजीलियाई पुर्तगाली हाल ही में बजाए गए इतिहास सेटिंग्स लॉग आउट सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है। आपने शायद देखा होगा कि इनमें से कुछ पात्र अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं।