टेक डेस्क। अगर आप ऑफिस या घर के कंप्यूटर पर WhatsApp Web चलाते हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। साइबर अपराधी WhatsApp Web के एक्टिव सेशन का फायदा उठाकर आपके अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। इससे आपकी निजी चैट, कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप की जानकारी उनके हाथ लग सकती है। इतना ही नहीं, वे आपके नाम से दूसरों को मैसेज भेजकर ठगी भी कर सकते हैं।

गृह मंत्रालय के साइबर अपराध से जुड़े विभाग ने WhatsApp Web यूजर्स को लेकर सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के तहत काम करने वाली नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (NCTAU) ने यूजर्स को अकाउंट की सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है।

हैकर्स आपके नाम से कर सकते हैं ठगी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, साइबर अपराधी WhatsApp Web के लॉग-इन सेशन का गलत इस्तेमाल कर किसी अकाउंट पर अनधिकृत कब्जा कर सकते हैं। अगर वे अकाउंट तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, तो निजी मैसेज पढ़ने के साथ कॉन्टैक्ट लिस्ट और ग्रुप चैट की जानकारी भी देख सकते हैं। इसके बाद वे अकाउंट के असली मालिक की पहचान का इस्तेमाल कर दोस्तों, रिश्तेदारों या अन्य लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। इस तरह किसी से पैसे मांगने, फर्जी लिंक भेजने, फिशिंग या दूसरे ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम देने का खतरा बढ़ जाता है।