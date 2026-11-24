टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आप भी ऑफिस, साइबर कैफे या किसी दोस्त के कंप्यूटर पर व्हाट्सऐप वेब लॉग-इन करके छोड़ देते हैं, तो यह लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने इस संबंध में एक गंभीर चेतावनी जारी की है। एजेंसी का कहना है कि खुला छोड़ा गया व्हाट्सऐप वेब किसी गलत हाथ में पड़ने पर ठग आपके निजी मैसेज पढ़ सकते हैं और आपकी पहचान का इस्तेमाल कर आपके परिचितों व सहकर्मियों से पैसे ठग सकते हैं।

केवल ब्राउजर बंद करना काफी नहीं सरकारी एडवाइजरी के मुताबिक, ज्यादातर लोग काम खत्म होने पर केवल ब्राउजर का टैब या विंडो बंद कर देते हैं, जिससे अकाउंट लॉग-आउट नहीं होता है। ऐसे में उस सिस्टम पर बैठने वाला अगला व्यक्ति सीधे आपकी चैट और कॉन्टैक्ट्स तक पहुंच सकता है। इसलिए हर बार इस्तेमाल के बाद मैन्युअल तरीके से लॉग-आउट करना बेहद जरूरी है।