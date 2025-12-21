मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मस्क का 'Starlink' भारत में कब देगा दस्तक, कितनी मिलेगी स्पीड और क्या होगा मंथली खर्च? जानें सबकुछ

    Starlink को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए जरूरी मंजूरियां मिल चुकी हैं। कंपनी देश में अपनी सर्विस की टेस्टिंग भी शुरू कर चुकी है। मा ...और पढ़ें

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 04:16:23 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 04:16:23 PM (IST)
    मस्क का 'Starlink' भारत में कब देगा दस्तक, कितनी मिलेगी स्पीड और क्या होगा मंथली खर्च? जानें सबकुछ
    मस्क का 'Starlink' भारत में कब देगा दस्तक?

    HighLights

    1. Starlink जल्द भारत में सर्विस शुरू करेगा
    2. कंपनी का दावा है अनलिमिटेड डेटा मिलेगा
    3. भारत में कीमत 3500 रुपये तक हो सकती है

    टेक्नोलॉजी डेस्क। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी Starlink भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। हाल ही में कंपनी की इंडिया वेबसाइट के लाइव होने से यह संकेत मिले कि Starlink जल्द ही देश में एंट्री कर सकता है। हालांकि, कंपनी ने स्पष्ट किया कि वेबसाइट पर दिखाई गई मंथली कीमत एक तकनीकी गड़बड़ी (ग्लिच) की वजह से थी और फिलहाल भारत के लिए किसी भी कीमत का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

    भारत में Starlink की संभावित कीमत

    इंडिया वेबसाइट पर कुछ समय के लिए जो जानकारी दिखी थी, उसके मुताबिक रेजिडेंशियल प्लान की कीमत 8,600 रुपये प्रतिमाह और हार्डवेयर किट 34,000 रुपये बताई गई थी। लेकिन कंपनी ने बाद में साफ किया कि ये आंकड़े सही नहीं हैं और वेबसाइट अभी टेस्टिंग फेज में है।


    अगर ग्लोबल प्राइसिंग देखें तो अमेरिका में Starlink का रेजिडेंशियल प्लान करीब 8,600 रुपये प्रतिमाह है, जबकि दुबई में इसकी कीमत लगभग 7,300 रुपये है। एशिया के कुछ देशों जैसे भूटान और बांग्लादेश में शुरुआती प्लान 3,000 से 4,200 रुपये के बीच उपलब्ध हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत में Starlink की मंथली कीमत करीब 3,500 रुपये के आसपास हो सकती है। वहीं हार्डवेयर किट 30,000 से 35,000 रुपये के बीच लॉन्च की जा सकती है।

    कब शुरू होगी सेवा?

    Starlink को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए जरूरी मंजूरियां मिल चुकी हैं। कंपनी देश में अपनी सर्विस की टेस्टिंग भी शुरू कर चुकी है। माना जा रहा है कि सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही Starlink जल्द ही भारतीय यूजर्स के लिए अपनी सेवा लाइव कर सकती है।

    यह भी पढ़ें- Google Pay Flex लॉन्च: भारत में UPI और क्रेडिट कार्ड का नया डिजिटल कॉम्बिनेशन

    Starlink इंटरनेट की खासियतें

    Starlink एक सैटेलाइट-बेस्ड इंटरनेट सेवा है, जो उन इलाकों में भी कनेक्टिविटी देने का दावा करती है, जहां मोबाइल नेटवर्क या ब्रॉडबैंड पहुंचना मुश्किल होता है। कंपनी के मुताबिक, इसके जरिए यूजर्स को 45 से 280 Mbps तक की डाउनलोड स्पीड और 10 से 30 Mbps की अपलोड स्पीड मिल सकती है। लेटेंसी आमतौर पर 25 से 60 मिलीसेकंड के बीच रहती है, जबकि बेहद दूरदराज इलाकों में यह करीब 100 मिलीसेकंड तक हो सकती है।

    कंपनी अनलिमिटेड डेटा, 99.9 प्रतिशत अपटाइम, आसान इंस्टॉलेशन और हर मौसम में काम करने वाली कनेक्टिविटी का वादा कर रही है। भारत में लॉन्च के बाद Starlink खासतौर पर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी का बड़ा विकल्प बन सकता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.