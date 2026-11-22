ऑटो डेस्क। जब भी महंगी और तेज रफ्तार बाइक्स की बात होती है, तो Kawasaki Ninja H2R और Ducati Panigale जैसी सुपरबाइक्स का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी मोटरसाइकिल मौजूद है, जिसकी कीमत किसी लग्जरी कार या आलीशान बंगले से भी कहीं ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं Neiman Marcus Limited Edition Fighter की, जिसे दुनिया की सबसे महंगी बाइक माना जाता है। इसकी कीमत 11 मिलियन डॉलर यानी करीब 90 करोड़ रुपये बताई जाती है।

कैसे तैयार हुई यह अनोखी सुपरबाइक? Neiman Marcus Limited Edition Fighter का लुक आम सुपरबाइक्स से बिल्कुल अलग है। इसे अमेरिकी कंपनी Confederate Motors (जिसे अब Combat Motors के नाम से जाना जाता है) ने तैयार किया था। इस बाइक की खासियत सिर्फ इसकी तेज रफ्तार नहीं, बल्कि इसका सीमित संख्या में निर्माण और एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग है, जो इसे दुनिया भर के बाइक कलेक्टर्स की पहली पसंद बनाती है।