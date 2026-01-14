Xiaomi 17 Max जल्द हो सकता है लॉन्च, 8,000mAh की दमदार बैटरी और फास्ट चार्जिंग से मचाएगा धमाल

टेक्नोलॉजी डेस्क। Xiaomi एक बार फिर अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन लाइनअप को विस्तार देने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जल्द ही Xiaomi 17 सीरीज के तहत एक नया 5G स्मार्टफोन Xiaomi 17 Max लॉन्च कर सकती है।
यह डिवाइस इस सीरीज का पांचवां मॉडल होगा। हालांकि कंपनी की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके कई अहम स्पेसिफिकेशन्स सामने आए हैं, जो इसे बेहद खास बनाते हैं।
लीक्स के अनुसार Xiaomi 17 Max में सीरीज की अब तक की सबसे बड़ी बैटरी दी जा सकती है। वीबो पर टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन का दावा है कि इस फोन में 8,000mAh की दमदार बैटरी मिलेगी। खास बात यह है कि इसमें 100W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी हो सकता है। इतनी बड़ी बैटरी और तेज चार्जिंग इसे पावर यूजर्स के लिए शानदार विकल्प बना सकती है।
परफॉर्मेंस के मामले में भी Xiaomi 17 Max किसी से कम नहीं होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया जा सकता है। यह वही चिपसेट होगा जो Xiaomi 17 सीरीज के अन्य प्रीमियम मॉडल्स में मिलने की उम्मीद है। इससे फोन हाई-एंड गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए उपयुक्त बन सकता है।
डिस्प्ले की बात करें तो Xiaomi 17 Max में चारों तरफ पतले और सिमेट्रिकल बेजल्स के साथ प्रीमियम स्क्रीन देखने को मिल सकती है। वहीं रियर कैमरा डिजाइन स्टैंडर्ड Xiaomi 17 मॉडल जैसा हो सकता है, लेकिन इसमें खास पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलने की संभावना है, जो फोटोग्राफी अनुभव को और बेहतर बनाएगा।
रिपोर्ट्स के अनुसार Xiaomi 17 Max को इस साल की पहली तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल Xiaomi 17 सीरीज में Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max और Xiaomi 17 Ultra शामिल हैं। ऐसे में Xiaomi 17 Max इस लाइनअप का नया और सबसे पावरफुल एडिशन साबित हो सकता है।