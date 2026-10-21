Yamaha का यह स्कूटर फिर बना नंबर-1! 30 दिनों में 22,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा

ऑटो डेस्क। भारतीय ग्राहकों की पसंदीदा यामाहा रे ZR को बीते महीने कुल 22,088 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान यामाहा रे ZR की बिक्री में सालाना आधार पर 19.03 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। एक साल पहले यानी सितंबर, 2025 में ये आंकड़ा 27,280 यूनिट्स का था।

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यामाहा का ओवरऑल परफॉर्मेंस

कंपनी ने घरेलू मार्केट में जबरदस्त बढ़त दर्ज की है। सितंबर 2026 में कंपनी की कुल घरेलू बिक्री बढ़कर 80,782 यूनिट तक पहुंच गई। जबकि एक साल पहले सितंबर 2025 में कंपनी ने कुल 73,307 यूनिट टू-व्हीलर बेचे थे। इस तरह कंपनी की ओवरऑल डोमेस्टिक सेल्स में सालाना आधार पर 10.20 पर्सेंट यानी कुल 7,475 यूनिट्स का शानदार उछाल देखने को मिला है।