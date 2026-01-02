सौरव जोशी की सफलता को YouTube इंडिया की MD ने बताया भविष्य का रोडमैप, कहा- चमक रहे हैं क्षेत्रीय चेहरे

मेरी खबरें
    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 02:59:09 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 02:59:09 PM (IST)
    HighLights

    1. व्लॉगिंग के बादशाह बने सौरव जोशी
    2. आर्ट से डेली व्लॉग्स तक का सफर
    3. गुंजन सोनी ने बताया क्यों हैं वे 'इनोवेटिव'

    टेक्नोलॉजी डेस्क। भारत के सबसे लोकप्रिय यूट्यूबर्स में से एक, सौरव जोशी (Sourav Joshi) की सफलता की कहानी आज के 'नए भारत' की महागाथा बन चुकी है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर इंटरनेट की दुनिया के बेताज बादशाह बनने तक का उनका सफर न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि कंटेंट क्रिएशन के भविष्य का एक रोडमैप भी है। हाल ही में यूट्यूब इंडिया की कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर गुंजन सोनी ने सौरव जोशी की इस असाधारण सफलता पर विस्तार से चर्चा की।

    गुंजन सोनी का विश्लेषण

    NDTV के साथ एक विशेष बातचीत के दौरान, जब गुंजन सोनी से सौरव जोशी की सफलता और यूट्यूब पर कंटेंट के भविष्य के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसे देश की प्रगति से जोड़ा। गुंजन सोनी ने कहा कि सौरव जोशी की यात्रा कई मायनों में भारत की अपनी यात्रा को ही दिखाती है। उन्होंने जोशी के कंटेंट और सफर को महत्वाकांक्षी (Ambitious), अभिनव (Innovative) और दुनिया का सामना करने के लिए तैयार बताया।


    उनके अनुसार, जैसे-जैसे भाषा के बैरियर टूट रहे हैं, सौरव जैसे क्षेत्रीय चेहरों को चमकने का मौका मिल रहा है। गुंजन ने इस बात पर जोर दिया कि सौरव अकेले उदाहरण नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसे बड़े ट्रेंड का हिस्सा हैं जो भारत के हर कोने की कहानी बयां करता है।

    कला से व्लॉगिंग तक: संघर्ष भरा सफर

    25 वर्षीय सौरव जोशी का जन्म उत्तराखंड के सोमेश्वर में एक लोअर-मिडिल-क्लास परिवार में हुआ था। उनकी सफलता रातों-रात नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे वर्षों का परिश्रम है। 12वीं कक्षा के बाद जब उनके एकेडमिक करियर में झटका लगा, तो वे घर लौट आए और यूट्यूब पर अपने स्केच और आर्ट वीडियो अपलोड करने लगे। 2019 में उन्होंने अपना ध्यान आर्ट से हटाकर अपने परिवार की ओर मोड़ा और डेली व्लॉगिंग शुरू की। महामारी के दौरान 2020 में उन्होंने 365 दिनों तक लगातार रोजाना व्लॉग अपलोड करने का कठिन संकल्प लिया, जिसने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई।

    चर्चा में रही 'पहाड़ी' शादी

    पिछले महीने सौरव जोशी अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में रहे। उन्होंने अपनी लंबी समय की दोस्त अवंतिका भट्ट के साथ शादी की। अवंतिका उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी की बेटी हैं। दिलचस्प बात यह है कि सौरव और अवंतिका के पिता भी लंबे समय से मित्र हैं, जिसने इस वैवाहिक गठबंधन को और भी भावनात्मक और खास बना दिया।

