सौरव जोशी की सफलता को YouTube इंडिया की MD ने बताया भविष्य का रोडमैप, कहा- चमक रहे हैं क्षेत्रीय चेहरे

टेक्नोलॉजी डेस्क। भारत के सबसे लोकप्रिय यूट्यूबर्स में से एक, सौरव जोशी (Sourav Joshi) की सफलता की कहानी आज के 'नए भारत' की महागाथा बन चुकी है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर इंटरनेट की दुनिया के बेताज बादशाह बनने तक का उनका सफर न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि कंटेंट क्रिएशन के भविष्य का एक रोडमैप भी है। हाल ही में यूट्यूब इंडिया की कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर गुंजन सोनी ने सौरव जोशी की इस असाधारण सफलता पर विस्तार से चर्चा की।

गुंजन सोनी का विश्लेषण NDTV के साथ एक विशेष बातचीत के दौरान, जब गुंजन सोनी से सौरव जोशी की सफलता और यूट्यूब पर कंटेंट के भविष्य के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसे देश की प्रगति से जोड़ा। गुंजन सोनी ने कहा कि सौरव जोशी की यात्रा कई मायनों में भारत की अपनी यात्रा को ही दिखाती है। उन्होंने जोशी के कंटेंट और सफर को महत्वाकांक्षी (Ambitious), अभिनव (Innovative) और दुनिया का सामना करने के लिए तैयार बताया।