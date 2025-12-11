मेरी खबरें
    YouTube Trends 2025: Shorts पर किन गानों ने मचाई धूम? जानें पूरे साल लोगों ने क्या-क्या देखा

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 02:50:39 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 02:50:39 PM (IST)
    YouTube पर किसने मचाई धूम

    टेक्नोलॉजी डेस्क। YouTube India ने 2025 की एंड-ऑफ-ईयर रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें इस साल सबसे ज्यादा देखे गए वीडियो, गाने, क्रिएटर्स और प्रमुख डिजिटल ट्रेंड्स को शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारतीय यूजर्स की व्यूइंग हैबिट्स से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी साझा की गई है। प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार सिनेमा, स्पोर्ट्स, इंटरनेट कल्चर और क्रिएटर्स-आधारित कंटेंट का मिश्रण देखने को मिला। YouTube का कहना है कि देश के 76% GenZ यूजर्स ग्लोबल ट्रेंड्स और इवेंट्स को फॉलो करने के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं।

    YouTube India 2025: शॉर्ट्स में ट्रेंड रहे गाने

    2025 में YouTube Shorts पर भारतीय और विदेशी ट्रैक्स ने बड़ी संख्या में यूजर्स को आकर्षित किया। इस सूची में ATLXS का “Passo Bem Solto (Slowed)” सबसे ऊपर रहा, जिसने डांस और रील कंटेंट में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की।

    इसके बाद Sanju Rathod और G-Spark का “Shaky” ट्रेंड में बना रहा। तनिष्क बाग्ची, फहीम अब्दुल्ला, अर्शलान निजामी और इरशाद कामिल का “Saiyaara” भी सबसे अधिक इस्तेमाल किए गए ऑडियो ट्रैक में शामिल रहा।

    Shorts में ट्रेंड होने वाले अन्य गाने Year Down और YUNG DSA का “Yeda Yung”, D Hell का “Mafia” और Audiocrackerr व Khushi TDT का “Victory Anthem” भी खूब चर्चा में रहे। ग्लोबल रिमिक्स कल्चर की वजह से Knockwell और लता मंगेशकर का “Tune O Rangeele (Brazilian Funk Mix)” भी साल भर चला।


    Shorts के टॉप म्यूजिक ट्रेंड्स

    ATLXS -0 Passo Bem Solto (Slowed)

    Sanju Rathod, G-Spark - Shaky

    Tanishk Bagchi, Faheem Abdullah, Arslan Nizami, Irshad Kamil – Saiyaara

    Year Down, YUNG DSA - Yeda Yung

    D Hell - Mafia

    Audiocrackerr, Khushi TDT - Victory Anthem

    Knockwell, Lata Mangeshkar - Tune O Rangeele (Brazilian Funk Mix)

    Neha Bhasin - Jutti Meri (Live)

    Kajal Hathrasi, Anil Rawat - Payal Ki Khanak

    Sonu Nigam ft Raju Kalakar, Anjali Arora, Rajan, Rishabh, Deepak – Dil Pe Chalai Churiya (Trending Version)

    2025 के टॉप YouTube गाने

    Irshad Kamil, Arslan Nizami, Tanishk Bagchi, Faheem Abdullah – Saiyaara

    Kalyan Keys, Singer Prabha, Ramu Rathod - Ranu Bombai Ki Ranu

    G-Spark, Sanju Rathod - Shaky

    Parampara Thakur - Raanjhan

    Sheenam Katholic, Mr Boota, Masoom Sharma, Aarohi Raghav, Kay D -Teri Ramjhol Bole Gi

    2025 के टॉप YouTube क्रिएटर्स

    MrBeast

    Sejal Gaba

    김프로KIMPRO

    Keshav Shashi Vlogs

    Tera Trigun

    Sirf Shreyansh

    Zidaan Shahid Aly

    KL BRO Biju Rithvik

    Tech Master Shorts

    Raj Shamani

    2025 के ट्रेंडिंग YouTube टॉपिक्स (not ranked)

    Squid Game

    Saiyaara

    Coolie

    Kumbh Mela

    IPL 2025

    Sanam Teri Kasam

    Tungtungtungsahur

    Labubu

    Asia Cup

