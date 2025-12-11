YouTube Trends 2025: Shorts पर किन गानों ने मचाई धूम? जानें पूरे साल लोगों ने क्या-क्या देखा

टेक्नोलॉजी डेस्क। YouTube India ने 2025 की एंड-ऑफ-ईयर रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें इस साल सबसे ज्यादा देखे गए वीडियो, गाने, क्रिएटर्स और प्रमुख डिजिटल ट्रेंड्स को शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारतीय यूजर्स की व्यूइंग हैबिट्स से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी साझा की गई है। प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार सिनेमा, स्पोर्ट्स, इंटरनेट कल्चर और क्रिएटर्स-आधारित कंटेंट का मिश्रण देखने को मिला। YouTube का कहना है कि देश के 76% GenZ यूजर्स ग्लोबल ट्रेंड्स और इवेंट्स को फॉलो करने के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं।
YouTube India 2025: शॉर्ट्स में ट्रेंड रहे गाने
2025 में YouTube Shorts पर भारतीय और विदेशी ट्रैक्स ने बड़ी संख्या में यूजर्स को आकर्षित किया। इस सूची में ATLXS का “Passo Bem Solto (Slowed)” सबसे ऊपर रहा, जिसने डांस और रील कंटेंट में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की।
इसके बाद Sanju Rathod और G-Spark का “Shaky” ट्रेंड में बना रहा। तनिष्क बाग्ची, फहीम अब्दुल्ला, अर्शलान निजामी और इरशाद कामिल का “Saiyaara” भी सबसे अधिक इस्तेमाल किए गए ऑडियो ट्रैक में शामिल रहा।
Shorts में ट्रेंड होने वाले अन्य गाने Year Down और YUNG DSA का “Yeda Yung”, D Hell का “Mafia” और Audiocrackerr व Khushi TDT का “Victory Anthem” भी खूब चर्चा में रहे। ग्लोबल रिमिक्स कल्चर की वजह से Knockwell और लता मंगेशकर का “Tune O Rangeele (Brazilian Funk Mix)” भी साल भर चला।
Shorts के टॉप म्यूजिक ट्रेंड्स
ATLXS -0 Passo Bem Solto (Slowed)
Sanju Rathod, G-Spark - Shaky
Tanishk Bagchi, Faheem Abdullah, Arslan Nizami, Irshad Kamil – Saiyaara
Year Down, YUNG DSA - Yeda Yung
D Hell - Mafia
Audiocrackerr, Khushi TDT - Victory Anthem
Knockwell, Lata Mangeshkar - Tune O Rangeele (Brazilian Funk Mix)
Neha Bhasin - Jutti Meri (Live)
Kajal Hathrasi, Anil Rawat - Payal Ki Khanak
Sonu Nigam ft Raju Kalakar, Anjali Arora, Rajan, Rishabh, Deepak – Dil Pe Chalai Churiya (Trending Version)
2025 के टॉप YouTube गाने
Irshad Kamil, Arslan Nizami, Tanishk Bagchi, Faheem Abdullah – Saiyaara
Kalyan Keys, Singer Prabha, Ramu Rathod - Ranu Bombai Ki Ranu
G-Spark, Sanju Rathod - Shaky
Parampara Thakur - Raanjhan
Sheenam Katholic, Mr Boota, Masoom Sharma, Aarohi Raghav, Kay D -Teri Ramjhol Bole Gi
2025 के टॉप YouTube क्रिएटर्स
MrBeast
Sejal Gaba
김프로KIMPRO
Keshav Shashi Vlogs
Tera Trigun
Sirf Shreyansh
Zidaan Shahid Aly
KL BRO Biju Rithvik
Tech Master Shorts
Raj Shamani
2025 के ट्रेंडिंग YouTube टॉपिक्स (not ranked)
Squid Game
Saiyaara
Coolie
Kumbh Mela
IPL 2025
Sanam Teri Kasam
Tungtungtungsahur
Labubu
Asia Cup
