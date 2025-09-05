यूपी में दिखा अनोखा चोर, जो गहने-नकदी की जगह चुराता है यह चीज, CCTV ने पकड़ी करतूत

एजेंसी, कानपुर। उत्तर प्रदेश के झांसी के ललितपुर में अनोखे चोर का मामला सामने आया है, जो घरों में सोना-चांदी या नकदी चुराने पर यकीन नहीं रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह चोर घरों में सोना-चांदी नहीं, बल्कि बगीचों से गमले चुराता है। उनकी यह करतूत सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।

पुलिस कर रही चोर की तलाश पुलिस ने इस वीडियो को देखने के बाद संज्ञान लिया है और चोर की तलाश शुरू कर दी है। इस चोर की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वह शहर के तुवन चौराहे स्थित आर के फोटो कॉपी की दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चोर किस तरह बगीचों में लगे गमलों को चुरा रहा है।