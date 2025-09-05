यूपी में दिखा अनोखा चोर, जो गहने-नकदी की जगह चुराता है यह चीज, CCTV ने पकड़ी करतूत

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 05 Sep 2025 03:07:25 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Sep 2025 03:07:25 PM (IST)
    1. ललितपुर में अनोखे चोर का मामला सामने आया
    2. चोर सोना-चांदी नहीं बल्कि बगीचों से गमले चुराता है
    3. वीडियो को देखने के बाद लोग काफी हैरान हैं

    एजेंसी, कानपुर। उत्तर प्रदेश के झांसी के ललितपुर में अनोखे चोर का मामला सामने आया है, जो घरों में सोना-चांदी या नकदी चुराने पर यकीन नहीं रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह चोर घरों में सोना-चांदी नहीं, बल्कि बगीचों से गमले चुराता है। उनकी यह करतूत सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।

    पुलिस कर रही चोर की तलाश

    पुलिस ने इस वीडियो को देखने के बाद संज्ञान लिया है और चोर की तलाश शुरू कर दी है। इस चोर की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वह शहर के तुवन चौराहे स्थित आर के फोटो कॉपी की दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चोर किस तरह बगीचों में लगे गमलों को चुरा रहा है।

    चोर को लोग बता रहे 'इको फ्रेंडली' चोर

    इस वीडियो को देखने के बाद लोग काफी हैरान हैं और जानना चाहते हैं कि उसने ऐसा किस वजह से किया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो उनकी इस करतूत पर उसका मजाक भी बना रहे हैं और उसको 'इको फ्रेंडली' चोर बता रहे हैं।। उसने ऐसा क्यों किया, यह तो पुलिस की जांच में ही पता चलेगा। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।

