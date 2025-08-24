मेरी खबरें
    UP News: राजसदन के राजा और श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का निधन, इस पार्टी की तरफ से लड़ चुके थे चुनाव

    श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और अयोध्या राजसदन के मुखिया विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र (पप्पू भैया) का निधन हो गया। उन्होंने शनिवार देर रात राजसदन में अंतिम सांस ली।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 03:21:27 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 03:24:59 AM (IST)
    1. विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र (पप्पू भैया) का निधन हो गया
    2. उन्होंने शनिवार देर रात राजसदन में अंतिम सांस ली
    3. उनका अंतिम संस्कार रविवार दोपहर 12 बजे सरयू तट पर किया जाएगा

    एजेंसी,अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और अयोध्या राजसदन के मुखिया विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र (पप्पू भैया) का निधन हो गया। उन्होंने शनिवार देर रात राजसदन में अंतिम सांस ली। उनकी आयु लगभग 71 वर्ष थी। अंतिम संस्कार रविवार दोपहर 12 बजे सरयू तट पर किया जाएगा।

    अयोध्या के मौजूदा राजवंशीय राजा के रूप में विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को लोग राजा साहब कहकर संबोधित करते थे। वह अयोध्या रामायण मेला संरक्षक समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने 2009 में फैजाबाद लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, हालांकि सफलता नहीं मिली।

    राजवंश से जुड़ाव

    विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, राजा दर्शन सिंह की वंशावली से जुड़े थे। स्वर्गीय महारानी विमला देवी के दो पुत्र विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र और शैलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र थे। बड़े होने के कारण विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को राजवंश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और वह अयोध्या के राजा के रूप में पहचाने गए।

    परिवार और विरासत

    उनके पुत्र यतींद्र मोहन प्रताप मिश्र ख्यातिलब्ध साहित्यकार हैं और परिवार की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।

