UP के करोड़ों किसानों को बड़ा तोहफा... QR Code Payment हुआ लॉन्च, अब खाद-बीज का भुगतान होगा ऑनलाइन

ब्यूरो, लखनऊ। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय बहुद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों (एम-पैक्स) पर भी अब क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने शनिवार को उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक मुख्यालय में एम-पैक्स क्यूआर कोड प्रणाली का शुभारंभ किया।

क्यूआर कोड व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ पैक्स से जुड़े किसानों को होगा। वह खाद, बीज, कीटनाशक तथा अन्य वस्तुओं की खरीद करने के बाद क्यूआर कोड के माध्यम से वास्तविक मूल्य का भुगतान एम-पैक्स को कर सकेंगे। सचिवों को QR Code प्रदान किया शुभारंभ के मौके पर सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव सौरभ बाबू, आयुक्त एवं निबंधक योगेश कुमार, यूपीसीबी के प्रबंध निदेशक आरके कुलश्रेष्ठ, अपर निबंधक कृषि निवेश व एमडी पीसीयू एसके गोस्वामी आदि उपस्थित थे। जेपीएस राठौर द्वारा इस मौके पर पांच पैक्स के सचिवों को क्यूआर कोड प्रदान किया गया।