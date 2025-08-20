मेरी खबरें
    भोजपुरी स्टार पर ठगी और धमकी का आरोप, डेढ़ करोड़ की रकम हड़पने का मामला दर्ज करने का आदेश

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 04:57:18 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 07:37:05 AM (IST)
    एजेंसी, वाराणसी। भोजपुरी सिनेमा के चर्चित अभिनेता पवन सिंह समेत चार लोगों पर धोखाधड़ी और हत्या की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने व्यवसायी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कैंट थाने की पुलिस को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

    नाटी इमली निवासी होटल और ट्रैवल्स कारोबारी विशाल सिंह ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वर्ष 2017 में उसकी जान-पहचान महाराष्ट्र के प्रेमशंकर राय और उनकी पत्नी सीमा राय से हुई। दोनों ने खुद को फिल्म निर्माता और निर्देशक अरविंद चौबे से जुड़ा बताकर विश्वास दिलाया कि भोजपुरी फिल्मों में निवेश करने से न सिर्फ मोटा मुनाफा होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार से सब्सिडी भी मिलेगी।

    इसी दौरान उसकी मुलाकात भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह से कराई गई। आरोप है कि पवन सिंह ने भी फिल्म में पैसा लगाने का दबाव बनाया। कारोबारी ने अपनी और अपने भाई की फर्म से करीब 32.60 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उसे फिल्म ‘बास’ का सह-निर्माता बना दिया गया और 50 फीसदी लाभ का भरोसा दिया गया।

    पीडित का दावा

    विशाल सिंह ने दावा किया कि उसने करीब 1.25 करोड़ रुपये फिल्म में निवेश किए। लेकिन जब उसने मुनाफा और अपनी रकम मांगी तो सभी आरोपी टालमटोल करने लगे। बाद में जानकारी मिली कि फिल्म पहले ही बेची जा चुकी है और करोड़ों का लाभ भी हो चुका है, मगर उसके हिस्से की रकम उसे नहीं दी गई।

    व्यवसायी का आरोप है कि रुपये मांगने पर अभिनेता पवन सिंह ने उसे जान से मारने की धमकी तक दी। विशाल ने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन कार्रवाई न होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अदालत ने गंभीरता देखते हुए चारों आरोपितों पर मुकदमा दर्ज करने और जांच के आदेश दिए।

