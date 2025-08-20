भोजपुरी स्टार पर ठगी और धमकी का आरोप, डेढ़ करोड़ की रकम हड़पने का मामला दर्ज करने का आदेश

एजेंसी, वाराणसी। भोजपुरी सिनेमा के चर्चित अभिनेता पवन सिंह समेत चार लोगों पर धोखाधड़ी और हत्या की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने व्यवसायी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कैंट थाने की पुलिस को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

नाटी इमली निवासी होटल और ट्रैवल्स कारोबारी विशाल सिंह ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वर्ष 2017 में उसकी जान-पहचान महाराष्ट्र के प्रेमशंकर राय और उनकी पत्नी सीमा राय से हुई। दोनों ने खुद को फिल्म निर्माता और निर्देशक अरविंद चौबे से जुड़ा बताकर विश्वास दिलाया कि भोजपुरी फिल्मों में निवेश करने से न सिर्फ मोटा मुनाफा होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार से सब्सिडी भी मिलेगी।