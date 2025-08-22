UP News: रायबरेली में संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटका मिला युवती का शव, मौत के कारण का नहीं चला पता

ब्यूरो, रायबरेली: शहर में एक युवती की मौत से सनसनी फैल गई है। रायबरेली के मिल एरिया स्थित एकता विहार कॉलोनी में युवती का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। युवती का शव गुरुवार रात को घर के अंदर लटका हुआ मिला। वारदात के समय मृतका घर में अकेली थी, उसके परिजन किसी काम से घर से बाहर थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत की कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, बछरावां के थुलेंडी निवासी राजू अपने परिवार के साथ एकता विहार कॉलोनी में किराए के मकान में रहते हैं। इनके तीन बच्चे हैं। पत्नी और बेटियां दूसरों के घरों में काम करती हैं, वहीं बेटा मजदूरी करता है। गुरुरात भी परिवार के बाकी सदस्य अपने अपने काम से घर से बाहर गए थे। जबकि मृतका मुस्कान उर्फ मानसी घर में अकेली थी।