मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP News: रायबरेली में संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटका मिला युवती का शव, मौत के कारण का नहीं चला पता

    उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गुरुवार रात घर में एक युवती का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। रात के समय युवती घर में अकेले थी। परिजन जब घर लौटे तो उन्होंने शव देखा। पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 10:46:14 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 10:47:58 AM (IST)
    UP News: रायबरेली में संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटका मिला युवती का शव, मौत के कारण का नहीं चला पता
    फंदे से लटका मिला युवती का शव (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. घर में फंदे से लटका मिला युवती का शव
    2. संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से लोग सदमें में
    3. पुलिस ने शवो को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

    ब्यूरो, रायबरेली: शहर में एक युवती की मौत से सनसनी फैल गई है। रायबरेली के मिल एरिया स्थित एकता विहार कॉलोनी में युवती का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। युवती का शव गुरुवार रात को घर के अंदर लटका हुआ मिला। वारदात के समय मृतका घर में अकेली थी, उसके परिजन किसी काम से घर से बाहर थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत की कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    मिली जानकारी के अनुसार, बछरावां के थुलेंडी निवासी राजू अपने परिवार के साथ एकता विहार कॉलोनी में किराए के मकान में रहते हैं। इनके तीन बच्चे हैं। पत्नी और बेटियां दूसरों के घरों में काम करती हैं, वहीं बेटा मजदूरी करता है। गुरुरात भी परिवार के बाकी सदस्य अपने अपने काम से घर से बाहर गए थे। जबकि मृतका मुस्कान उर्फ मानसी घर में अकेली थी।

    मृतका के पिता ने पुलिस को बताया कि गुरुवार रात को मानसी घर में अकेली थी। जब परिवार के लोग घर लौटें तो उन्होंने मानसी का शव फंदे से लटका हुआ पाया। परिजनों का रोना सूनकर आस-पास के लोग भी एकत्रित हो गए। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

    यह भी पढ़ें: वृंदावन गेस्टहाउस में पंजाब की युवती की गला दबाकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

    इस घटना को लेकर प्रभारी थानाध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। मामले में तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया कि मौत के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.