वृंदावन गेस्टहाउस में पंजाब की युवती की गला दबाकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

यूपी डेस्क, नई दिल्ली। वृंदावन की पुष्पांजलि बैकुंठ आवासीय कॉलोनी स्थित एक गेस्टहाउस में पंजाब की युवती की रहस्यमयी परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। गुरुवार शाम पुलिस ने बंद पड़े कर्मचारी कक्ष का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। मृतका के गले पर दबाव के गहरे निशान पाए गए, जिससे गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है।

पुजारी ने गेस्टहाउस खुला देखा पुलिस के अनुसार, गेस्टहाउस का मालिक दिल्ली निवासी अशोक कुमार है, जिसने संचालन की जिम्मेदारी राजस्थान के झुंझुनूं निवासी 38 वर्षीय सुनील को सौंप रखी थी। गेस्टहाउस के निचले हिस्से में बने मंदिर में पुजारी राघवेंद्र पूजा-पाठ करते हैं। गुरुवार शाम करीब पांच बजे जब पुजारी ने गेस्टहाउस खुला देखा, तो उन्हें कुछ संदिग्ध लगा। उन्होंने ऊपर जाकर पड़ताल की और फिर पुलिस को सूचना दी।