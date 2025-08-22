वृंदावन गेस्टहाउस में पंजाब की युवती की गला दबाकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

यूपी डेस्क, नई दिल्ली। वृंदावन की पुष्पांजलि बैकुंठ आवासीय कॉलोनी स्थित एक गेस्टहाउस में पंजाब की युवती की रहस्यमयी परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। गुरुवार शाम पुलिस ने बंद पड़े कर्मचारी कक्ष का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। मृतका के गले पर दबाव के गहरे निशान पाए गए, जिससे गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है।
पुलिस के अनुसार, गेस्टहाउस का मालिक दिल्ली निवासी अशोक कुमार है, जिसने संचालन की जिम्मेदारी राजस्थान के झुंझुनूं निवासी 38 वर्षीय सुनील को सौंप रखी थी। गेस्टहाउस के निचले हिस्से में बने मंदिर में पुजारी राघवेंद्र पूजा-पाठ करते हैं। गुरुवार शाम करीब पांच बजे जब पुजारी ने गेस्टहाउस खुला देखा, तो उन्हें कुछ संदिग्ध लगा। उन्होंने ऊपर जाकर पड़ताल की और फिर पुलिस को सूचना दी।
दरवाजा खुलवाकर जब पुलिस ने जांच की तो बाथरूम से युवती का शव बरामद हुआ। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए। जांच के दौरान पता चला कि चार दिन पूर्व ही संचालक सुनील इस युवती को लेकर गेस्टहाउस आया था। लेकिन घटना के बाद से वह फरार है।
पुलिस ने मृतका के सामान से आधार कार्ड बरामद किया। उसकी पहचान पंजाब के फाजिल्का जिले के गांव चंदनखेड़ा निवासी बलवीर की 30 वर्षीय पुत्री सुनीता रानी के रूप में हुई। पुलिस ने शव को मोर्चरी भिजवाकर परिजनों को सूचित कर दिया।
सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट होगा। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और फरार गेस्टहाउस संचालक सुनील की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है।
