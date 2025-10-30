UP Crime: जिन हाथों पर बांधी राखी उन्हीं से बनाया मौत का फंदा, भाई ने दुपट्टे से गला घोंटकर की बहन की निर्मम हत्या

डिजिटल डेस्क: गोरखनाथ क्षेत्र के रामपुर नयागांव में रहने वाली 19 वर्षीय नीलम की अचानक गायब होने की शिकायत के बाद खुलासा हुआ है कि उसकी खुद का भाई रामआशीष निषाद ने ही उसकी हत्या कर दी थी। घटना के संबंध में गोरखनाथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर शव बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि घटना पारिवारिक विवाद और जमीन के मुआवजे से जुड़ी नाराज़गी के कारण हुई।

पुलिस के मुताबिक 27 अक्टूबर की रात लगभग 9 बजे नीलम के घरवालों ने 112 नंबर पर सूचना दी कि नीलम घर वापस नहीं लौटी। परिवार की चिंता बढ़ने पर अगले दिन यानी 28 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया। शुरुआती जांच में सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने परिवार से पूछताछ की। तभी सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स को बोरे रखकर बाइक पर ले जाते हुए देखा गया, जिसे बाद में परिवार और पुलिस ने पहचान कर रामआशीष बताया। फुटेज तथा अन्य सबूतों के आधार पर शक उस पर गहराया।