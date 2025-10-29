मेरी खबरें
    UP Crime: स्कूल से लौटते समय 5वीं के छात्र का अपहरण, रुमाल से सुंघाया नशीला पदार्थ, सूझबूझ से बची बच्चे की जान

    UP Crime:कानपुर में चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल से लौट रहे कक्षा पांच के 12 वर्षीय कुणाल सिंह का रुमाल में नशीला सुंघाकर अपहरण करने का प्रयास हुआ। बच्चे के होश आने पर उसने भागकर परचून दूकान पर मदद मांगी, दुकानदार ने उसकी मां व पुलिस को बताया। पुलिस रूट व कैमरा फुटेज से आरोपियों की तलाश कर रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 05:58:04 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 06:39:04 PM (IST)
    UP Crime: स्कूल से लौटते समय 5वीं के छात्र का अपहरण, रुमाल से सुंघाया नशीला पदार्थ, सूझबूझ से बची बच्चे की जान
    छात्र कुनाल और सूचना से घबराकर बैठीं बाएं तरफ उसकी मां और दाहिने बहन।

    HighLights

    1. कक्षा 5 के छात्र कुणाल का अपहरण प्रयास।
    2. रुमाल में नशीला सुंघाकर वैन में डाला गया।
    3. छात्र होश पाकर भाग निकला और मदद मांगी।

    डिजिटल डेस्क: कानपुर में चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल के कक्षा पांच के छात्र के अपहरण की सूचना ने बुधवार दोपहर इलाके में सनसनी फैला दी। परिवार के अनुसार, 12 वर्षीय कुणाल सिंह हर दिन की तरह स्कूल से घर जा रहा था जब रास्ते में वैन सवार अज्ञात लोगों ने उससे बातचीत कर पता पूछने की नाकाम कोशिश की और फिर उसे पास बुलाकर रुमाल में नशीला पदार्थ सुंघा दिया। बच्चे के बेहोश हो जाने के बाद आरोपियों ने उसे गाड़ी में उठाकर बैठा लिया और वहां से चल पड़े।

    समझदारी से बचा बालक

    कुणाल के पिता ट्रक चालक जितेन्द्र सिंह गोविंद नगर की कच्ची बस्ती में डीबीएस कॉलेज के पास रहते हैं। घटना के समय कुणाल उसी रूट पर जा रहा था। बताया गया कि आरोपियों ने वैन को साकेतनगर, दीप सिनेमा की तरफ घुमाया और किसान दूध डेरी के पास गाड़ी रोकी। वहां दोनों आरोपियों ने दुकान पर सिगरेट लेने के बहाने उतरकर थोड़ी देर के लिए गाड़ी छोड़ दी।


    इसी दौरान कुणाल को होश आ गया और उसने मौके का फायदा उठाते हुए वैन का दरवाजा खोला, बाहर उतरकर भागने लगा। भागते हुए वह पास मौजूद परचून दुकान पर पहुंचा और दुकानदार अमित सिंह से मदद मांगी। अमित ने तुरंत बच्चे की मां उर्मिला और पुलिस को खबर कर दी। परिजन और स्थानीय पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चे को सुरक्षित पाया गया।

    पुलिस ने शुरू की जांच

    घटना की जानकारी पाकर पुलिस ने त्वरित तौर पर जांच शुरू कर दी। डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने कहा है कि मामले की संज्ञान लिया गया है और आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। पुलिस बच्चे द्वारा बताए गए रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि वैन के चलने के मार्ग और संदिग्धों की पहचान की जा सके। आगे की जांच में दुकानों व मार्ग के आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है।

    कुणाल की मां उर्मिला और बड़ी बहन आंचल ने बताया कि उनका बेटा रोजाना स्कूल के बाद पैदल घर आता है और वे कभी नहीं सोचते थे कि रास्ते में ऐसी घटना घट सकती है। माता-पिता सदमे में हैं, परन्तु बेटे के सुरक्षित लौट आने से राहत भी मिली। परिवार और पड़ोसी इस घटना से चिंतित हैं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी व फुटेज से संदिग्ध वैन की पहचान करने का काम तेज कर दिया है तथा जिन मार्गों पर बच्चे रोज़ आते-जाते हैं वहाँ अतिरिक्त निगरानी की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है।

    यह घटना बच्चों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर सतर्कता की आवश्यकता को दोबारा लेकर आई है। पुलिस और परिजन मिलकर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं ताकि दोषियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

