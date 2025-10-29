UP Crime: स्कूल से लौटते समय 5वीं के छात्र का अपहरण, रुमाल से सुंघाया नशीला पदार्थ, सूझबूझ से बची बच्चे की जान

डिजिटल डेस्क: कानपुर में चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल के कक्षा पांच के छात्र के अपहरण की सूचना ने बुधवार दोपहर इलाके में सनसनी फैला दी। परिवार के अनुसार, 12 वर्षीय कुणाल सिंह हर दिन की तरह स्कूल से घर जा रहा था जब रास्ते में वैन सवार अज्ञात लोगों ने उससे बातचीत कर पता पूछने की नाकाम कोशिश की और फिर उसे पास बुलाकर रुमाल में नशीला पदार्थ सुंघा दिया। बच्चे के बेहोश हो जाने के बाद आरोपियों ने उसे गाड़ी में उठाकर बैठा लिया और वहां से चल पड़े।

समझदारी से बचा बालक कुणाल के पिता ट्रक चालक जितेन्द्र सिंह गोविंद नगर की कच्ची बस्ती में डीबीएस कॉलेज के पास रहते हैं। घटना के समय कुणाल उसी रूट पर जा रहा था। बताया गया कि आरोपियों ने वैन को साकेतनगर, दीप सिनेमा की तरफ घुमाया और किसान दूध डेरी के पास गाड़ी रोकी। वहां दोनों आरोपियों ने दुकान पर सिगरेट लेने के बहाने उतरकर थोड़ी देर के लिए गाड़ी छोड़ दी।

इसी दौरान कुणाल को होश आ गया और उसने मौके का फायदा उठाते हुए वैन का दरवाजा खोला, बाहर उतरकर भागने लगा। भागते हुए वह पास मौजूद परचून दुकान पर पहुंचा और दुकानदार अमित सिंह से मदद मांगी। अमित ने तुरंत बच्चे की मां उर्मिला और पुलिस को खबर कर दी। परिजन और स्थानीय पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चे को सुरक्षित पाया गया। पुलिस ने शुरू की जांच घटना की जानकारी पाकर पुलिस ने त्वरित तौर पर जांच शुरू कर दी। डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने कहा है कि मामले की संज्ञान लिया गया है और आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। पुलिस बच्चे द्वारा बताए गए रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि वैन के चलने के मार्ग और संदिग्धों की पहचान की जा सके। आगे की जांच में दुकानों व मार्ग के आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है।