एकतरफा मोहब्बत में सब कुछ भूल गया सनकी युवक, लड़की के पिता की ले ली जान, मां-बेटी को किया घायल

सिद्धार्थनगर, ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक सनकी आशिक की सनक इस कदर बढ़ गई कि उसने कहासुनी के बाद एक पूरे परिवार को ही तबाह कर दिया। उसके हमले से न केवल एक पिता की मौत हो गई, बल्कि मां-बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद मां-बेटी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले में आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है।

क्या है पूरा मामला? दरअसल पट्टीदार मुकेश निषाद मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के नागचौरी गांव में टोला केवटहिया डीह निवासी 52 वर्षीय रामकला निषाद की बेटी किरन को लगातार परेशान कर रहा था। आलम यह है कि एक साल पहले उसने किरन को किडनैप भी कर लिया था।