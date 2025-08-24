मेरी खबरें
    एकतरफा मोहब्बत में सब कुछ भूल गया सनकी युवक, लड़की के पिता की ले ली जान, मां-बेटी को किया घायल

    UP Crime: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक सनकी आशिक ने गुस्से में युवती के परिवार पर चाकू से हमला किया, जहां पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां-बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं। आरोपी युवक ने पिछले साल प्यार की खातिर युवती की किडनैप भी कर लिया था। पुलिस इस समय आरोपी की तलाश कर रही है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 02:28:06 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 02:31:14 PM (IST)
    1. सनकी आशिक ने परिवार पर किया जानलेवा हमला
    2. हमले में पिता की मौत पर ही हो गई मौत
    3. मां-बेटी गंभीर रूप से घायल, चल रहा इलाज

    सिद्धार्थनगर, ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक सनकी आशिक की सनक इस कदर बढ़ गई कि उसने कहासुनी के बाद एक पूरे परिवार को ही तबाह कर दिया। उसके हमले से न केवल एक पिता की मौत हो गई, बल्कि मां-बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद मां-बेटी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले में आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है।

    क्या है पूरा मामला?

    दरअसल पट्टीदार मुकेश निषाद मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के नागचौरी गांव में टोला केवटहिया डीह निवासी 52 वर्षीय रामकला निषाद की बेटी किरन को लगातार परेशान कर रहा था। आलम यह है कि एक साल पहले उसने किरन को किडनैप भी कर लिया था।

    उस समय तो परिवार ने पुलिस में केस नहीं दर्ज कराया और थाने पर पंचायत के बाद मामला सुलझा लिया। ऐसा होने की वजह से मुकेश की मनमानी बढ़ गई और उसने आगे भी ऐसा ही करना जारी रखा और कई बार किरन को परेशान किया।

    युवक ने लड़की के परिवारवालों को दी धमकी

    उसने लड़की के परिवारवालों को भी धमका रखा था कि किरन की शादी कहीं और ना कराई जाए, वरना अंजाम सही नहीं होगा। ऐसा होने के बाद शनिवार को लड़की के माता-पिता आरोपी के घर उलाहना लेकर पहुंचे। इस दौरान उनके बीच कहा-सुनी हो गई, जहां मुकेश ने गुस्से में चाकू से हमला कर दिया।

    लड़की के पिता की मौके पर ही मौत

    उसके इस हमले में लड़की के पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रभावती और किरन गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उनकी स्थिति गंभीर देख उन्हें मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया।

    इस बात की जानकारी जब अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार को मिली तो वह तुरंत अस्पताल पहुंचे। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक डा.अभिषेक महाजन का कहना है कि दोनों घायलों की स्थिति गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए गोरखुपर भेजा रहा है।

