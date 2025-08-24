Nikki Murder Case: पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति का शॉर्ट एनकाउंटर, पुलिस गिरफ्त से भाग रहे आरोपी के पैर में मारी गोली

डिजिटल डेस्क: ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गांव में दहेज के लोभियों ने विवाहिता निक्की को आग लगाकर मार डाला। इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और आरोपित पति विपिन को पकड़ लिया। हिरासत में रहते हुए वह भागने की कोशिश करने लगा, जिस पर पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।

बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल इस दर्दनाक घटना से जुड़ा निक्की के पांच वर्षीय बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मासूम अपने पिता विपिन द्वारा मां के साथ की गई मारपीट और पेट्रोल डालकर आग लगाने की कहानी बयां कर रहा है। बेटे की बातें सुनकर हर कोई दंग रह गया।