    Nikki Murder Case: पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति का शॉर्ट एनकाउंटर, पुलिस गिरफ्त से भाग रहे आरोपी के पैर में मारी गोली

    Nikki Murder Case Encounter: ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गांव में दहेज लोभियों ने विवाहिता निक्की को जला डाला। पुलिस ने आरोपित पति विपिन को दबोच लिया, लेकिन वह हिरासत से भागने की कोशिश करने लगा। मुठभेड़ में पुलिस ने उसे पैर में गोली मार दी।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 02:17:59 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 02:24:06 PM (IST)
    Nikki Murder Case: पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति का शॉर्ट एनकाउंटर, पुलिस गिरफ्त से भाग रहे आरोपी के पैर में मारी गोली
    Nikki Murder Case: निक्की केस में शॉर्ट एनकाउंटर, पति के पैर में पुलिस ने मारी गोली।

    1. निक्की केस में विपिन का शॉर्ट एनकाउंटर।
    2. आरोपी पति के पैर में पुलिस ने मारी गोली।
    3. पत्नी को जिंदा जलाकर बेटे के सामने मारा।

    डिजिटल डेस्क: ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गांव में दहेज के लोभियों ने विवाहिता निक्की को आग लगाकर मार डाला। इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और आरोपित पति विपिन को पकड़ लिया। हिरासत में रहते हुए वह भागने की कोशिश करने लगा, जिस पर पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।

    इस दर्दनाक घटना से जुड़ा निक्की के पांच वर्षीय बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मासूम अपने पिता विपिन द्वारा मां के साथ की गई मारपीट और पेट्रोल डालकर आग लगाने की कहानी बयां कर रहा है। बेटे की बातें सुनकर हर कोई दंग रह गया।

    शादी के बाद से ही करता था प्रताड़ित

    रूपबास गांव में बेटी की मौत की खबर से मातम छा गया है। निक्की की मां मंजू सदमे से बार-बार बेहोश हो रही हैं, जबकि पिता भिखारी सिंह गुमसुम बैठे हैं। उनका कहना है कि दामाद विपिन शराब का आदी था और शादी के बाद से ही बेटी को प्रताड़ित करता था। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की सास ने मिट्टी का तेल डाला और पति विपिन ने आग लगाई। दहेज में गाड़ी और रुपए की मांग पूरी न होने पर यह साजिश रची गई।

    2016 में दोनों बेटियों की शादी की

    भिखारी सिंह ने बताया कि दिसंबर 2016 में उन्होंने अपनी दोनों बेटियों निक्की और कंचन की शादी सिरसा गांव के भाइयों विपिन और रोहित के साथ की थी। शादी में स्कॉर्पियो और दान-दहेज देने के बाद भी ससुराल पक्ष लगातार 35 लाख रुपये की डिमांड कर रहा था। दोनों बेटियों के साथ मारपीट की घटनाएं आम हो चुकी थीं। कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन प्रताड़ना बंद नहीं हुई। आखिरकार निक्की को दहेज लोभियों ने मौत के घाट उतार दिया।

