Nikki Murder Case: पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति का शॉर्ट एनकाउंटर, पुलिस गिरफ्त से भाग रहे आरोपी के पैर में मारी गोली

डिजिटल डेस्क: ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गांव में दहेज के लोभियों ने विवाहिता निक्की को आग लगाकर मार डाला। इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और आरोपित पति विपिन को पकड़ लिया। हिरासत में रहते हुए वह भागने की कोशिश करने लगा, जिस पर पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।
इस दर्दनाक घटना से जुड़ा निक्की के पांच वर्षीय बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मासूम अपने पिता विपिन द्वारा मां के साथ की गई मारपीट और पेट्रोल डालकर आग लगाने की कहानी बयां कर रहा है। बेटे की बातें सुनकर हर कोई दंग रह गया।
रूपबास गांव में बेटी की मौत की खबर से मातम छा गया है। निक्की की मां मंजू सदमे से बार-बार बेहोश हो रही हैं, जबकि पिता भिखारी सिंह गुमसुम बैठे हैं। उनका कहना है कि दामाद विपिन शराब का आदी था और शादी के बाद से ही बेटी को प्रताड़ित करता था। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की सास ने मिट्टी का तेल डाला और पति विपिन ने आग लगाई। दहेज में गाड़ी और रुपए की मांग पूरी न होने पर यह साजिश रची गई।
भिखारी सिंह ने बताया कि दिसंबर 2016 में उन्होंने अपनी दोनों बेटियों निक्की और कंचन की शादी सिरसा गांव के भाइयों विपिन और रोहित के साथ की थी। शादी में स्कॉर्पियो और दान-दहेज देने के बाद भी ससुराल पक्ष लगातार 35 लाख रुपये की डिमांड कर रहा था। दोनों बेटियों के साथ मारपीट की घटनाएं आम हो चुकी थीं। कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन प्रताड़ना बंद नहीं हुई। आखिरकार निक्की को दहेज लोभियों ने मौत के घाट उतार दिया।
