फेसबुक पर दोस्ती… टेलीग्राम पर बिछाया जाल, मुनाफे का लालच देकर ठगे 7.70 लाख

यूपी डेस्क, नई दिल्ली। शाहपुर इलाके के एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (MR) को साइबर अपराधियों ने फेसबुक और टेलीग्राम के जरिये अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपये की ठगी कर ली। शेयर बाजार में ऊंचा मुनाफा दिलाने का भरोसा देकर पीड़ित से 7.70 लाख रुपये ऐंठ लिए गए। रकम वापसी की बात आने पर आरोपियों ने नए बहाने बनाने शुरू कर दिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर अपराध थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
राप्तीनगर निवासी प्रसिद्ध नारायण सिंह, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ने पुलिस को बताया कि उनकी फेसबुक पर दोस्ती एक युवती से हुई। उसने अपना नाम अनुष्का शर्मा उर्फ दिव्या आहुजा बताया। बातचीत के दौरान अनुष्का ने उन्हें शेयर बाजार में निवेश करने की सलाह दी और भरोसा दिलाया कि इसमें बड़ा मुनाफा मिलेगा।
विश्वास कायम करने के लिए सबसे पहले मात्र दो हजार रुपये एक वेबसाइट पर लगवाए गए। कुछ ही समय में खाते में मुनाफे की रकम भेज दी गई। इससे प्रभावित होकर प्रसिद्ध नारायण का भरोसा और बढ़ गया। इसके बाद अनुष्का ने उनकी बातचीत राहुल भटनागर नामक युवक से टेलीग्राम पर कराई।
राहुल ने उन्हें "14 लेवल" में निवेश की योजना बताई और शर्त रखी कि हर लेवल पर मिलने वाले मुनाफे का 30 प्रतिशत कमीशन उन्हें देना होगा। धीरे-धीरे प्रसिद्ध नारायण ने कुल 7.70 लाख रुपये जमा करा दिए। लेकिन जैसे ही 14 लेवल पूरे हुए और उन्होंने रकम वापसी की मांग की, राहुल ने नया पेंच फंसा दिया। उसने कहा कि पूरी रकम खाते में भेजने के लिए उन्हें पहले 5.80 लाख रुपये और जमा करने होंगे। इसके बाद ही पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ।
साइबर अपराध थाना के विशेषज्ञ उपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच में उन सभी बैंक खातों और यूपीआई आईडी की जानकारी मांगी गई है, जिनमें रुपये भेजे गए। साथ ही, तकनीकी जांच के जरिये ठगों की लोकेशन और नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है।
इसे भी पढ़ें... रेलवे स्टेशन पर लड़कियों की मुंह दिखाई, फिर..., देह व्यापार गिरोह का फिल्मी नेटवर्क बेनकाब