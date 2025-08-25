फेसबुक पर दोस्ती… टेलीग्राम पर बिछाया जाल, मुनाफे का लालच देकर ठगे 7.70 लाख

यूपी डेस्क, नई दिल्ली। शाहपुर इलाके के एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (MR) को साइबर अपराधियों ने फेसबुक और टेलीग्राम के जरिये अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपये की ठगी कर ली। शेयर बाजार में ऊंचा मुनाफा दिलाने का भरोसा देकर पीड़ित से 7.70 लाख रुपये ऐंठ लिए गए। रकम वापसी की बात आने पर आरोपियों ने नए बहाने बनाने शुरू कर दिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर अपराध थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शेयर बाजार में निवेश करने की सलाह राप्तीनगर निवासी प्रसिद्ध नारायण सिंह, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ने पुलिस को बताया कि उनकी फेसबुक पर दोस्ती एक युवती से हुई। उसने अपना नाम अनुष्का शर्मा उर्फ दिव्या आहुजा बताया। बातचीत के दौरान अनुष्का ने उन्हें शेयर बाजार में निवेश करने की सलाह दी और भरोसा दिलाया कि इसमें बड़ा मुनाफा मिलेगा।