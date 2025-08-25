यूपी डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बरेली, मुरादाबाद और आसपास के जिलों में फैले एक बड़े देह व्यापार और मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह फिल्मी अंदाज में काम करता था। लड़कियों की बोली मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर लगाई जाती थी। टिकटघर और वेटिंग एरिया में उनकी "मुंह दिखाई" कराई जाती थी। यहां पर तीन-चार लोगों की ड्यूटी रहती थी ताकि कोई लड़की भाग न सके। कोडवर्ड और कपड़ों के रंग से पहचान तय की जाती थी। ग्राहक द्वारा कोड बताने के बाद लड़की का चयन होता और फाइनल होने पर उसे गोशाला या किराए के कमरों में भेजा जाता था।

बिहार और मध्य प्रदेश तक जुड़े है तार पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह सिर्फ कांशीराम नगर या गोशाला तक सीमित नहीं था। लड़कियों को अमरोहा और अन्य जिलों में भी भेजा जाता था। बरेली, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश तक इसके तार जुड़े पाए गए हैं। गिरोह सप्ताह में कई बार रेलवे स्टेशन और रोडवेज बदल-बदलकर लड़कियों को लेकर जाता था ताकि पहचान न हो सके।