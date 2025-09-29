UP के इस जिले में ड्रोन की दहशत, लाइट जलते ही मचती है अफरातफरी, लोगों में डर का माहौल

डिजिटल डेस्क। गोरखपुर जिले के कई गांवों में रात के समय मंडराते रहस्यमयी ड्रोन ने लोगों की नींद उड़ा दी है। लगातार पांच दिन से महुआचापी गांव के आसमान में उड़ते इन ड्रोन को लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल है। झंगहा, पीपीगंज, पिपराइच, बेलीपार, गोला और कैम्पियरगंज क्षेत्रों से भी इसी तरह की शिकायतें पुलिस तक पहुंची हैं।

क्या है पूरा मामला? ग्रामीणों का कहना है कि रात आठ बजे से लेकर देर रात दो बजे तक तीन से चार ड्रोन 40-50 फीट की ऊंचाई पर उड़ते रहते हैं। इनकी रोशनी देखते ही बच्चे और महिलाएं घबराकर घरों से बाहर निकल आते हैं। सुरक्षा की चिंता में लोग समूह बनाकर लाठी-डंडों के सहारे पहरा देने लगे हैं।