UP News: पिता ने बेटी के मतांतरण का दर्ज करवाया मुकदमा, इधर उनके ही खिलाफ SP Office पहुंची युवती

ब्यूरो, देवरिया: जिले के खुखुंदू थाना क्षेत्र में मुस्लिम युवक और हिंदू युवती के अंतरजातीय विवाह और मतांतरण का मामला सामने आया है। युवती के पिता ने मुस्लिम युवक समेत 6 अन्य लोगों पर अपहरण करने, बहला फूसलाकर शादी करने सहित मतांतरण कराने का मुकदमा दर्ज करवाया है। इधर पुलिस आरोपियों को खोज रही है, उधर युवती एसपी ऑफिस पहुंच गई।

यह है मामला दरअसल, जिले के खुखुंदू थाना क्षेत्र के बरडिहा लाला गांव के रहने वाले उमेश सिंह ने 31 जुलाई को थाने में अपनी बेटी के अपहरण की शिकायत की थी। जिसपर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवती और गांव के ही मुस्लिम युवक गौहर अंसारी को बरामद कर लिया था। पुलिस ने जब दोनों को कोर्ट में पेश किया तो, कोर्ट से आदेश आया कि दोनों बालिग हैं। वें जहां जाना चाहें जा सकते हैं।