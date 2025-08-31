मेरी खबरें
    UP News: पिता ने बेटी के मतांतरण का दर्ज करवाया मुकदमा, इधर उनके ही खिलाफ SP Office पहुंची युवती

    उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में अंतरजातीय विवाह का एक मामला आया है, जिसमें युवती के पिता ने मुस्लिम युवक और 5 अन्य के खिलाफ अपहरण, मतांतरण और जान के खतरे की शिकायत दर्ज करवाया है। वहीं युवती खुद अपने पिता के विरोध में एसपी ऑफिस पहुंच गई है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 02:04:10 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 02:55:21 PM (IST)
    हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक से मंदिर में रचाई शादी (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक के साथ भागकर की शादी
    2. युवक सहित 6 लोगों के खिलाफ मतांतरण का केस दर्ज
    3. पिता के खिलाफ एसपी ऑफिस पहुंची युवती, लगाया आरोप

    ब्यूरो, देवरिया: जिले के खुखुंदू थाना क्षेत्र में मुस्लिम युवक और हिंदू युवती के अंतरजातीय विवाह और मतांतरण का मामला सामने आया है। युवती के पिता ने मुस्लिम युवक समेत 6 अन्य लोगों पर अपहरण करने, बहला फूसलाकर शादी करने सहित मतांतरण कराने का मुकदमा दर्ज करवाया है। इधर पुलिस आरोपियों को खोज रही है, उधर युवती एसपी ऑफिस पहुंच गई।

    यह है मामला

    दरअसल, जिले के खुखुंदू थाना क्षेत्र के बरडिहा लाला गांव के रहने वाले उमेश सिंह ने 31 जुलाई को थाने में अपनी बेटी के अपहरण की शिकायत की थी। जिसपर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवती और गांव के ही मुस्लिम युवक गौहर अंसारी को बरामद कर लिया था। पुलिस ने जब दोनों को कोर्ट में पेश किया तो, कोर्ट से आदेश आया कि दोनों बालिग हैं। वें जहां जाना चाहें जा सकते हैं।

    दोनों युवक युवती ने भागने के दौरान एक मंदिर में शादी कर ली थी। वहीं अब एक बार फिर युवती के पिता ने शुक्रवार को थाने अपनी बेटी का अपहरण, बहला-फूसलाकर शादी और मतांतरण करने का आरोप लगाते हुए युवक गौहर अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया है।

    पिता ने दर्ज करवाया मतांतरण का केस

    अपनी शिकायत में युवती के पिता ने कहा कि उसको जान का खतरा है। युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने एक बार फिर 6 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच युवती खुद सीधे जिला एसपी ऑफिस पहुंच गई। युवती ने एसपी से मिलकर अपनी बात रखनी चाही, लेकिन मीटिंग में व्यस्त होने के कारण एसपी युवती से नहीं मिल सके। हालांकि पीआरए ने युवती को खुखुंदू थाने में जाने की बात कही।

    एसपी ऑफिस से युवती को आश्वसन दिया गया कि यदि खुखुंदू थाने में उसकी सुनवाई नहीं होती है तो, वह यहां प्रार्थना पत्र दे सकती है। युवती ने अपने पिता पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं।

    इस पूरे मामले में खुखुंदू थाना प्रभारी ने कल्याण सिंह ने बताया कि युवती के पिता की शिकायत पर गौहर अंसारी सहित 6 लोगों के खिलाफ मतांतरण कराकर शादी करने और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। मामले में सभी आरोपियों की तलाश जारी है।

