यूपी में अनोखी परंपरा... पति रखते हैं पत्नी की लंबी उम्र के लिए पंचमी व्रत, पढ़ें इसके पीछे का किस्सा

एजेंसी, मिर्जापुर। विकासखंड क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में पत्नी की लंबी आयु की कामना के लिए एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया व्रत अब परंपरा का रूप ले चुका है। इस परंपरा में न सिर्फ अधेड़ बल्कि युवा भी आगे आकर अपनी जीवनसंगिनी के लिए हर साल व्रत रखते हैं।

पहले मजाक उडाया गया शुरुआत में इस व्रत को लेकर मजाक उड़ाया गया था, लेकिन अब युवा भी इससे प्रेरित हो रहे हैं। दर्जनों लोग इस व्रत को निभाकर पति-पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने का माध्यम मानते हैं। इस साल भी कई जोड़ों ने इस परंपरा का पालन किया।