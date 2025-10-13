UP Crime: आधी रात बुलाकर प्रेमी ने की हैवानियत, दुष्कर्म के बाद गला मरोड़कर की निर्मम हत्या

डिजिटल डेस्क, गोरखपुर: उत्तर-प्रदेश के देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम कोने पर स्थित हरिजन टोला में रविवार की रात एक नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बढ़या हरदो गांव निवासी अभिषेक प्रसाद पुत्र रवींद्र ने अपनी प्रेमिका को रात में मिलने के लिए बुलाया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और गला मरोड़कर हत्या कर दी। यह दर्दनाक घटना देर रात लगभग 12 बजे की बताई जा रही है।

रेप का विरोध करने पर की हत्या सूत्रों के अनुसार, आरोपी अभिषेक प्रेमिका के कमरे में घुसा और दुष्कर्म का जब लड़की ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के लिए वह लड़की का मोबाइल लेकर भागने लगा। तभी बाहर सो रही लड़की की मां ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो उसने मां की भी पिटाई कर दी और वहां से फरार हो गया।