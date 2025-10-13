UP Crime: आधी रात बुलाकर प्रेमी ने की हैवानियत, दुष्कर्म के बाद गला मरोड़कर की निर्मम हत्या

डिजिटल डेस्क, गोरखपुर: उत्तर-प्रदेश के देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम कोने पर स्थित हरिजन टोला में रविवार की रात एक नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बढ़या हरदो गांव निवासी अभिषेक प्रसाद पुत्र रवींद्र ने अपनी प्रेमिका को रात में मिलने के लिए बुलाया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और गला मरोड़कर हत्या कर दी। यह दर्दनाक घटना देर रात लगभग 12 बजे की बताई जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, आरोपी अभिषेक प्रेमिका के कमरे में घुसा और दुष्कर्म का जब लड़की ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के लिए वह लड़की का मोबाइल लेकर भागने लगा। तभी बाहर सो रही लड़की की मां ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो उसने मां की भी पिटाई कर दी और वहां से फरार हो गया।
पीड़िता अक्सर अपने कमरे में अकेली ही सोती थी। रात को जब उसकी छोटी बहन कमरे में गई तो बड़ी बहन को गायब पाया। स्वजन रात भर उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सुबह किसी ग्रामीण ने घर के पीछे शव मिलने की सूचना दी। परिवार के लोग पहुंचे तो देखा कि नाबालिग का शव पड़ा है। उसका अंडरगारमेंट फटा हुआ था और शरीर पर चोट के निशान थे। गले पर मरोड़ने और गाल पर चोट के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे।
परिजनों का आरोप है कि अभिषेक के साथ तीन-चार और युवक इस वारदात में शामिल रहे होंगे। उन्हें संदेह है कि लड़की की हत्या कहीं और की गई और बाद में शव को घर के पीछे फेंक दिया गया। स्वजन ने तत्काल यूपी 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को घटना की सूचना दी।
सूचना मिलने पर लार थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार चतुर्वेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की। घटना की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देवरिया भेज दिया गया।
घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील सिंह, क्षेत्राधिकारी सलेमपुर मनोज कुमार, डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम और सर्विलांस प्रभारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने घटना से संबंधित सबूत एकत्र किए।
घटना की गंभीरता को देखते हुए लार थाने के उपनिरीक्षक संतोष यादव सहित कई पुरुष और महिला पुलिसकर्मी मौके पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।
घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी अभिषेक प्रसाद फरार है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद लार पुलिस ने आरोपी के घर छापा मारा और उसके पिता रवींद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।