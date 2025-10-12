UP में दिल दहला देने वाली वारदात, भाभी को जिंदा जलाया; देवर ने खुद को भी लगाई आग... वजह जानकर हर कोई हैरान

डिजिटल डेस्क, मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मझोला क्षेत्र के गांव रसूलपुर सुनवाती में शनिवार शाम को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। यहां एक युवक ने अपनी ही भाभी को जिंदा जला दिया और बाद में खुद पर भी पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

शादी में बाधा डाल रही थी भाभी गांव रसूलपुर सुनवाती निवासी नरेंद्र, प्रवीण समेत तीन भाई हैं। तीनों के घर एक ही परिसर में अलग-अलग बने हुए हैं। बताया जाता है कि नरेंद्र की शादी करीब दस वर्ष पूर्व सुनीता के साथ हुई थी। जबकि उसके छोटे भाई प्रवीण और तीसरे भाई की शादी अब तक नहीं हो सकी थी। इसी बात को लेकर परिवार में तनाव बढ़ने लगा था। प्रवीण को यह शक था कि उसकी भाभी सुनीता ही उसकी शादी में बाधा डाल रही है।