पंडित छन्नू लाल मिश्र का आजमगढ़ के हरिहरपुर पैतृक गांव से रहा था जुड़ाव, युवाओं को सिखाते थे संगीत के गुर

एजेंसी, आजमगढ़। पद्मविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र बनारस घराने के महान स्तंभ रहे। वह आजमगढ़ के अपने पैतृक गांव हरिहरपुर के संगीत की परंपरा को विश्व पटल तक ले गए। शास्त्रीय संगीत की परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में उनका योगदान रहा। हरिहरपुर से उनका लगाव जीवनभर कायम रहा।

हरिहरपुर की संगीत साधना से गहरा रिश्ता पंडित छन्नूलाल मिश्र का जन्म 3 अगस्त 1916 को हरिहरपुर गांव में हुआ था। पिता पंडित बद्रीनाथ मिश्र से उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ली। उसके बाद में किराना घराने के उस्ताद अब्दुल घनी खां से खयाल गायकी सीखी। ठुमरी, चैती, कजरी और पूर्वांग शैली की गायकी में उनका कोई सानी नहीं था। उनके गांव हरिहरपुर में लगभग 400 वर्ष पहले संगीत साधना की परंपरा शुरू हुई थी, जो आज भी जारी है।

युवा पीढ़ी से रहता था संवाद पंडित जी अपने पैतृक गांव जब भी आते, तब संगीत प्रेमियों के बीच चौपाल जमती। खासकर युवा कलाकारों से वह गहन संवाद करते थे। उनकी प्रतिभा को निखारने में सहयोग करते। बच्चों से सरगम पूछना, गलतियों को सुधारना और लगातार रियाज की प्रेरणा देना उनकी खासियत थी। यही कारण था कि हरिहरपुर के युवा उनके आने का बेसब्री से इंतजार करते। अंतिम बार चार वर्ष पूर्व पहुंचे गांव पंडित छन्नूलाल मिश्र अंतिम बार करीब चार वर्ष पहले पत्नी, पुत्र पंडित राजकुमार मिश्र और पुत्री नम्रता के साथ हरिहरपुर पहुंचे थे। कुलदेवी की पूजा के बाद उन्होंने गांव के युवाओं के साथ समय बिताया था। उन्हें संगीत साधना को ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रेरित किया। उनकी मौजूदगी से गांव का माहौल संगीत मय हो उठता था।